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Минздрав рассказал, что обязательно должно быть указано на этикетке пива
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что у него "свои четкие представления" о том, что должно быть указано на пиве, РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:24
2020-09-10T11:24
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евгений брюн
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Brjun/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Брюн</a> заявил, что у него "свои четкие представления" о том, что должно быть указано на пиве, в частности, на этикетке должна содержаться информация о технический условиях изготовления.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду в ходе совещания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.Он отметил, что важно знать, по классической ли рецептуре сделано пиво или туда добавлен спирт или сахар.
https://rsport.ria.ru/20200808/1575502481.html
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здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евгений брюн, владимир путин, общество

Минздрав рассказал, что обязательно должно быть указано на этикетке пива

11:24 10.09.2020
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© Depositphotos / nayneung1Открытая пивная банка
Открытая пивная банка - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Depositphotos / nayneung1
Открытая пивная банка . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что у него "свои четкие представления" о том, что должно быть указано на пиве, в частности, на этикетке должна содержаться информация о технический условиях изготовления.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.
"У меня есть свои четкие представления, что должно быть на пиве написано. Должно быть обязательно написано, из чего сделано, по какой технологии, добавлены технические условия изготовления пива", - сказал Брюн в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что важно знать, по классической ли рецептуре сделано пиво или туда добавлен спирт или сахар.
Крафтовое пиво - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 07:00ЗОЖ
Названа безопасная для организма доза пива в день
4431000
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Здоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евгений БрюнВладимир ПутинОбщество
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