https://ria.ru/20200910/pivo-1577023689.html
Минздрав рассказал, что обязательно должно быть указано на этикетке пива
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что у него "свои четкие представления" о том, что должно быть указано на пиве, РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:24
2020-09-10T11:24
2020-09-10T11:24
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евгений брюн
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Brjun/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Брюн</a> заявил, что у него "свои четкие представления" о том, что должно быть указано на пиве, в частности, на этикетке должна содержаться информация о технический условиях изготовления.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду в ходе совещания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.Он отметил, что важно знать, по классической ли рецептуре сделано пиво или туда добавлен спирт или сахар.
https://rsport.ria.ru/20200808/1575502481.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евгений брюн, владимир путин, общество