https://ria.ru/20200910/pitanie-1577025590.html

В России запустят сервис для жалоб на организацию питания в школах

Минпросвещения РФ запустит на госуслугах специальный сервис для сбора и анализа жалоб на организацию горячего питания в российских школах, сообщил замдиректора... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:54

2020-09-10T11:54

2020-09-10T11:54

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Минпросвещения РФ запустит на госуслугах специальный сервис для сбора и анализа жалоб на организацию горячего питания в российских школах, сообщил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения.Все жалобы, оставленные на портале, будут доводиться до специалистов ведомства. Центр принятия решений будет замкнут на уровне субъекта. Запуск канала на госуслугах даст министерству возможность "чувствовать систему изнутри", уточнил Родионов.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество