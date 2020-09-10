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В России запустят сервис для жалоб на организацию питания в школах
Минпросвещения РФ запустит на госуслугах специальный сервис для сбора и анализа жалоб на организацию горячего питания в российских школах, сообщил замдиректора... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:54
2020-09-10T11:54
2020-09-10T11:54
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Минпросвещения РФ запустит на госуслугах специальный сервис для сбора и анализа жалоб на организацию горячего питания в российских школах, сообщил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения.Все жалобы, оставленные на портале, будут доводиться до специалистов ведомства. Центр принятия решений будет замкнут на уровне субъекта. Запуск канала на госуслугах даст министерству возможность "чувствовать систему изнутри", уточнил Родионов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустит на госуслугах специальный сервис для сбора и анализа жалоб на организацию горячего питания в российских школах, сообщил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения.
"В планах у нас сейчас запустить прямой канал жалоб по аналогии с тем механизмом, который был реализован коллегами по реализации мероприятий, связанных с выплатами по COVID медикам. То есть, непосредственно на портале госуслуг нами будет организован механизм", - сказал Родионов в ходе вебинара ОНФ по горячему питанию в школах.
Все жалобы, оставленные на портале, будут доводиться до специалистов ведомства. Центр принятия решений будет замкнут на уровне субъекта. Запуск канала на госуслугах даст министерству возможность "чувствовать систему изнутри", уточнил Родионов.