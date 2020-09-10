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https://ria.ru/20200910/peterburg-1577035435.html
Песков оценил идею переноса одного из министерств в Санкт-Петербург
Переносить какое-то одно министерство, например, Минкультуры, из Москвы в Санкт-Петербург нецелесообразно: оно просто начнет работать неэффективно в отрыве от... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:54
2020-09-10T14:01
дмитрий песков
москва
санкт-петербург
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Переносить какое-то одно министерство, например, Минкультуры, из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> нецелесообразно: оно просто начнет работать неэффективно в отрыве от других ведомств и в целом от правительственного комплекса, который должен быть сконцентрирован в столице, считает пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Дело в том, что отдельно взятое министерство, конечно, не может существовать в другом городе в отрыве от всего правительственного комплекса. Потому что любое министерство, скажем так, не суверенно в своей работе, по большинству аспектов работа так или иначе пересекается с другими ведомствами и если одно из министерств вот из этой системы вычленить и перенести в Питер, это министерство просто начнет работать крайне неэффективно, поэтому в данном случае правительственный комплекс, конечно, в любой стране он расположен концентрированно, в столице", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос том, возможно ли перенести в Санкт-Петербург некоторых столичных функций, например, Минкультуры.
https://ria.ru/20200910/peterburg-1577032791.html
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москва
санкт-петербург
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дмитрий песков, москва, санкт-петербург, общество

Песков оценил идею переноса одного из министерств в Санкт-Петербург

13:54 10.09.2020 (обновлено: 14:01 10.09.2020)
568
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФонарный мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Фонарный мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Переносить какое-то одно министерство, например, Минкультуры, из Москвы в Санкт-Петербург нецелесообразно: оно просто начнет работать неэффективно в отрыве от других ведомств и в целом от правительственного комплекса, который должен быть сконцентрирован в столице, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что отдельно взятое министерство, конечно, не может существовать в другом городе в отрыве от всего правительственного комплекса. Потому что любое министерство, скажем так, не суверенно в своей работе, по большинству аспектов работа так или иначе пересекается с другими ведомствами и если одно из министерств вот из этой системы вычленить и перенести в Питер, это министерство просто начнет работать крайне неэффективно, поэтому в данном случае правительственный комплекс, конечно, в любой стране он расположен концентрированно, в столице", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос том, возможно ли перенести в Санкт-Петербург некоторых столичных функций, например, Минкультуры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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