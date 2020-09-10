https://ria.ru/20200910/pashaev-1577064434.html
Эксперт о Пашаеве: "Адвоката должны ограничивать гравитация и закон"
Адвокатскую деятельность должны ограничивать только гравитация и закон, заявил адвокат Александр Почуев, комментируя идею Минюста РФ о лишении статуса адвоката... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:05
2020-09-10T21:05
2020-09-10T21:16
эльман пашаев
россия
александр почуев (адвокат)
федеральная палата адвокатов рф
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Адвокатскую деятельность должны ограничивать только гравитация и закон, заявил адвокат <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-pochuev-advokat/" target="_blank" data-auto="true">Александр Почуев</a>, комментируя идею Минюста РФ о лишении статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Ранее Минюст предложил лишить статуса адвоката Пашаева, а против его коллеги <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> возбудить дисциплинарное производство. В настоящее время в отношении обоих уже рассматриваются дисциплинарные дела по представлению президента <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_palata_advokatov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФПА</a>.Почуев также заметил, что по всей видимости, адвокатское сообщество решили лишить самостоятельности и возможности саморегулирования.
https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063576.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, россия, александр почуев (адвокат), федеральная палата адвокатов рф, общество