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Эксперт о Пашаеве: "Адвоката должны ограничивать гравитация и закон"
Адвокатскую деятельность должны ограничивать только гравитация и закон, заявил адвокат Александр Почуев, комментируя идею Минюста РФ о лишении статуса адвоката... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:05
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эльман пашаев
россия
александр почуев (адвокат)
федеральная палата адвокатов рф
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Адвокатскую деятельность должны ограничивать только гравитация и закон, заявил адвокат <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-pochuev-advokat/" target="_blank" data-auto="true">Александр Почуев</a>, комментируя идею Минюста РФ о лишении статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Ранее Минюст предложил лишить статуса адвоката Пашаева, а против его коллеги <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> возбудить дисциплинарное производство. В настоящее время в отношении обоих уже рассматриваются дисциплинарные дела по представлению президента <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_palata_advokatov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФПА</a>.Почуев также заметил, что по всей видимости, адвокатское сообщество решили лишить самостоятельности и возможности саморегулирования.
https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063576.html
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эльман пашаев, россия, александр почуев (адвокат), федеральная палата адвокатов рф, общество

Эксперт о Пашаеве: "Адвоката должны ограничивать гравитация и закон"

21:05 10.09.2020 (обновлено: 21:16 10.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Адвокатскую деятельность должны ограничивать только гравитация и закон, заявил адвокат Александр Почуев, комментируя идею Минюста РФ о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева.
Ранее Минюст предложил лишить статуса адвоката Пашаева, а против его коллеги Александра Добровинского возбудить дисциплинарное производство. В настоящее время в отношении обоих уже рассматриваются дисциплинарные дела по представлению президента ФПА.

"Все должны поднимать, что без сильной и независимой адвокатуры  современная Россия быстро вернётся к тоталитаризму, и каждый гражданин прочувствует ценность утерянного права на защиту и независимых адвокатов. Адвокат - это творческая профессия, и ограничивать деятельность адвоката должны лишь интересы клиента, гравитация и закон", - сказал РИА Новости Почуев.

Почуев также заметил, что по всей видимости, адвокатское сообщество решили лишить самостоятельности и возможности саморегулирования.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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