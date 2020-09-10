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https://ria.ru/20200910/pashaev-1577063215.html
В ОНК заявили, что не навязывали Ефремову слова о "подставе" Пашаева
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева назвала безобразием слова Эльмана Пашаева о том, что правозащитники сами насоветовали осужденному... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:27
2020-09-10T20:44
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
ева меркачева
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Eva_Merkacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ева Меркачева</a> назвала безобразием слова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> о том, что правозащитники сами насоветовали осужденному на 8 лет артисту Михаилу Ефремову сказать, что адвокат "подставил" его.В среду Меркачева, рассказала РИА Новости, что, когда члены <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvenno-nabljudatelnaja_komissija_ONK" target="_blank">ОНК </a>после вынесения приговора посетили <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Ефремова </a>в СИЗО, тот "нам сказал, что Пашаев подставил его на восемь лет". Адвокат в эфире телеканала "Москва 24", позже заявил, что также был у Ефремова, и тот "сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь"."Это конечно совсем безобразие. Мы вчера были у Ефремова после Пашаева, наш разговор с артистом записывался и с нами присутствовали два человека - начальник изолятора и сотрудник. Ефремов сам нам сказал, что Пашаев его подставил. Мы докажем, что слова Пашаева - неправда", - сказала Меркачева РИА Новости.Она добавила, что члены ОНК планируют разобраться с данной ситуацией.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.В четверг Минюст РФ сообщил, что "предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева", соответствующее представление будет направлено в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела, связанного с ДТП с участием Ефремова. Кроме того, вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева в деле Ефремова. Он отметил, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.
https://ria.ru/20200910/pashaev-1577062438.html
https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, общественно-наблюдательная комиссия (онк), ева меркачева, михаил ефремов, происшествия

В ОНК заявили, что не навязывали Ефремову слова о "подставе" Пашаева

20:27 10.09.2020 (обновлено: 20:44 10.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева назвала безобразием слова Эльмана Пашаева о том, что правозащитники сами насоветовали осужденному на 8 лет артисту Михаилу Ефремову сказать, что адвокат "подставил" его.
В среду Меркачева, рассказала РИА Новости, что, когда члены ОНК после вынесения приговора посетили Ефремова в СИЗО, тот "нам сказал, что Пашаев подставил его на восемь лет". Адвокат в эфире телеканала "Москва 24", позже заявил, что также был у Ефремова, и тот "сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь".
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 20:03
Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката
"Это конечно совсем безобразие. Мы вчера были у Ефремова после Пашаева, наш разговор с артистом записывался и с нами присутствовали два человека - начальник изолятора и сотрудник. Ефремов сам нам сказал, что Пашаев его подставил. Мы докажем, что слова Пашаева - неправда", - сказала Меркачева РИА Новости.
Она добавила, что члены ОНК планируют разобраться с данной ситуацией.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
В четверг Минюст РФ сообщил, что "предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева", соответствующее представление будет направлено в связи с его деятельностью в рамках уголовного дела, связанного с ДТП с участием Ефремова. Кроме того, вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева в деле Ефремова. Он отметил, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 17:43
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
961012
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Ева МеркачеваМихаил ЕфремовПроисшествия
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