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https://ria.ru/20200910/pashaev-1577062438.html
Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката
Эльман Пашаев в комментарии РЕН ТВ заявил, что палата адвокатов не уведомляла его о предложении Минюста лишить его статуса, и об этой новости он узнал от... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:03
2020-09-10T20:23
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в комментарии <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> заявил, что палата адвокатов не уведомляла его о предложении Минюста лишить его статуса, и об этой новости он узнал от журналистов."Не знаю, (с чем связано это решение. — Прим. ред.), надо сначала понять", — цитирует его телеканал.Ранее в Минюсте рассказали о планах внести представление о прекращении адвокатского статуса Эльмана Пашаева. В министерстве также призвали возбудить дисциплинарное производство в отношении <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>.Пашаев представлял интересы <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. По итогам громкого процесса суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он подчеркнул, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html
https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html
У Пашаева после дела Ефремова остается много денег, что бы купить себе новый статус .....
77
Все заметили, что скоро Пашаев будет виновен в смертельной аварии под наркотой, а Ефремов уже стал как бы жертвой пока адвоката, но скоро и погибшего? Красивая игра идет и все с удовольствием ее принимают. Ефремову ничего пока не дали, никаких 8 лет, будет рассмотрена апелляция вот там и видно будет. А пока спектакль продолжается и непонятно какой финал.
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россия
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

20:03 10.09.2020 (обновлено: 20:23 10.09.2020)
116943
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эльман Пашаев в комментарии РЕН ТВ заявил, что палата адвокатов не уведомляла его о предложении Минюста лишить его статуса, и об этой новости он узнал от журналистов.
"Не знаю, (с чем связано это решение. — Прим. ред.), надо сначала понять", — цитирует его телеканал.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 17:43
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Ранее в Минюсте рассказали о планах внести представление о прекращении адвокатского статуса Эльмана Пашаева. В министерстве также призвали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.
Пашаев представлял интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. По итогам громкого процесса суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он подчеркнул, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 20:35
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
242891513739
Обсудить 12
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
У Пашаева после дела Ефремова остается много денег, что бы купить себе новый статус .....
10 сентября, 20:57
strelec.64strelec.64
43173725
Все заметили, что скоро Пашаев будет виновен в смертельной аварии под наркотой, а Ефремов уже стал как бы жертвой пока адвоката, но скоро и погибшего? Красивая игра идет и все с удовольствием ее принимают. Ефремову ничего пока не дали, никаких 8 лет, будет рассмотрена апелляция вот там и видно будет. А пока спектакль продолжается и непонятно какой финал.
10 сентября, 21:41
sshumov.1973
23020012
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