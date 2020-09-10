https://ria.ru/20200910/pashaev-1577062438.html

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

Эльман Пашаев в комментарии РЕН ТВ заявил, что палата адвокатов не уведомляла его о предложении Минюста лишить его статуса, и об этой новости он узнал от... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:03

2020-09-10T20:03

2020-09-10T20:23

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в комментарии <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> заявил, что палата адвокатов не уведомляла его о предложении Минюста лишить его статуса, и об этой новости он узнал от журналистов."Не знаю, (с чем связано это решение. — Прим. ред.), надо сначала понять", — цитирует его телеканал.Ранее в Минюсте рассказали о планах внести представление о прекращении адвокатского статуса Эльмана Пашаева. В министерстве также призвали возбудить дисциплинарное производство в отношении <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>.Пашаев представлял интересы <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. По итогам громкого процесса суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он подчеркнул, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.

https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html

https://ria.ru/20200909/efremov-1577008523.html

strelec.64 У Пашаева после дела Ефремова остается много денег, что бы купить себе новый статус ..... 77

shumov.1973 Все заметили, что скоро Пашаев будет виновен в смертельной аварии под наркотой, а Ефремов уже стал как бы жертвой пока адвоката, но скоро и погибшего? Красивая игра идет и все с удовольствием ее принимают. Ефремову ничего пока не дали, никаких 8 лет, будет рассмотрена апелляция вот там и видно будет. А пока спектакль продолжается и непонятно какой финал. 37

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия