https://ria.ru/20200910/pashaev-1577059610.html

Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса

Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:55

2020-09-10T18:55

2020-09-10T22:01

эльман пашаев

михаил ефремов

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, сообщается на сайте ведомства.Также в министерстве рекомендовали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.Пашаев защищал актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Добровинский является адвокатом потерпевших.Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.

https://ria.ru/20200910/efremov-1577014729.html

Александр Аникин Отечественная юриспруденция пострадает из-за такого решения. При таком адвокате и прокурор не нужен. 183

Каркуша . Давно пора 179

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, михаил ефремов, министерство юстиции рф (минюст россии), общество