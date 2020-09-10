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https://ria.ru/20200910/pashaev-1577059610.html
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:55
2020-09-10T22:01
эльман пашаев
михаил ефремов
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, сообщается на сайте ведомства.Также в министерстве рекомендовали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.Пашаев защищал актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Добровинский является адвокатом потерпевших.Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577014729.html
Отечественная юриспруденция пострадает из-за такого решения. При таком адвокате и прокурор не нужен.
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эльман пашаев, михаил ефремов, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса

18:55 10.09.2020 (обновлено: 22:01 10.09.2020)
115754
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства.
Также в министерстве рекомендовали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.
Пашаев защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Добровинский является адвокатом потерпевших.
Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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14288822202784
Обсудить 205
Эльман ПашаевМихаил ЕфремовМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Популярные комментарии
Отечественная юриспруденция пострадает из-за такого решения. При таком адвокате и прокурор не нужен.
10 сентября, 19:04
Александр АникинАлександр Аникин
641092107
Давно пора
10 сентября, 18:55
Каркуша .Каркуша .
14372208
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