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https://ria.ru/20200910/pashaev-1577058825.html
В действиях Пашаева выявили нарушение адвокатской этики
Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:40
2020-09-10T18:40
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, защищавшего актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП, сообщил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_palata_advokatov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФПА</a>) РФ Геннадий Шаров."Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева", - сообщил Шаров агентству.Он отметил, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии."Что конкретно признала комиссия нарушением со стороны адвоката, сейчас говорить преждевременно. Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности", - добавил Шаров.Вице-президент ФПА пояснил, что кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает три вида дисциплинарной ответственности: замечание, предупреждение и прекращение статуса."В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката", - отметил ШаровПо итогам громкого судебного процесса Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, москва, происшествия

В действиях Пашаева выявили нарушение адвокатской этики

18:40 10.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, сообщил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров.
"Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева", - сообщил Шаров агентству.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 17:43
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Он отметил, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.
"Что конкретно признала комиссия нарушением со стороны адвоката, сейчас говорить преждевременно. Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности", - добавил Шаров.
Вице-президент ФПА пояснил, что кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает три вида дисциплинарной ответственности: замечание, предупреждение и прекращение статуса.
"В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката", - отметил Шаров
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 04:13
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная палата адвокатов РФМоскваПроисшествия
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