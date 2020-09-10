https://ria.ru/20200910/pashaev-1577058825.html

В действиях Пашаева выявили нарушение адвокатской этики

Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:40

2020-09-10T18:40

2020-09-10T18:40

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, защищавшего актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> по делу о смертельном ДТП, сообщил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_palata_advokatov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФПА</a>) РФ Геннадий Шаров."Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева", - сообщил Шаров агентству.Он отметил, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии."Что конкретно признала комиссия нарушением со стороны адвоката, сейчас говорить преждевременно. Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности", - добавил Шаров.Вице-президент ФПА пояснил, что кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает три вида дисциплинарной ответственности: замечание, предупреждение и прекращение статуса."В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката", - отметил ШаровПо итогам громкого судебного процесса Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.

https://ria.ru/20200910/efremov-1577055187.html

https://ria.ru/20200910/efremov-1577014729.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, москва, происшествия