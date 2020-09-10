https://ria.ru/20200910/partnerstvo-1577029289.html

Верхошинский: Альфа-банк рассчитывает на развитие партнерства с Яндексом

Альфа-банк рассчитывает развивать партнерские отношения с "Яндексом", сообщил главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:36

2020-09-10T12:36

2020-09-10T12:36

владимир верхошинский

альфа-банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-банк</a> рассчитывает развивать партнерские отношения с "Яндексом", сообщил главный управляющий директор банка <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Verkhoshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Верхошинский</a>."Мы с Яндексом уже много сотрудничаем — это и совместная карта "Яндекс.Плюс", и недавно стартовавший ипотечный проект "Яндекс.Недвижимость", и облачные решения, и поисковые сервисы и так далее", — отметил он в <a href="https://www.rbc.ru/finances/10/09/2020/5f58a2089a7947599a4768f2" target="_blank">интервью</a><strong> </strong>РБК.По его словам, Альфа-банк привлек Яндекс для разработки голосового ассистента для физлиц, "на который банк делает ставку", а такая разработка у Яндекса уже имеется. "Могу ли я создать несколько десятков команд разработчиков, чтобы изобрести велосипед? Могу, но зачем? Специализация и опыт каждого из партнеров увеличивает и вероятность общего успеха, и скорость этого успеха", — пояснил Верхошинский.Он напомнил, что за последние полтора года банк заключил соглашения о создании более 50 только крупных технологических партнерств."Я ничего не имею против экосистем. Но я больше верю в эффективность взаимовыгодных партнерств. Чем партнерство отличается от экосистемы? Каждый приносит что-то свое. Специализация критически важна для успеха", — сказал Верхошинский.

https://ria.ru/20200713/1574279873.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир верхошинский, альфа-банк, новости компаний - экономика