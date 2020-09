https://ria.ru/20200910/parklive-1576994782.html

Объявлен еще один хедлайнер фестиваля Park Live в 2021 году

В инстаграм-аккаунте Park Live объявили, что американская ню-метал группа Slipknot выступит на международном музыкальном фестивале в 2021 году. РИА Новости, 10.09.2020

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В инстаграм-аккаунте Park Live объявили, что американская ню-метал группа Slipknot выступит на международном музыкальном фестивале в 2021 году. В пресс-службе фестиваля РИА Новости подтвердили, что лауреаты премии "Грэмми" станут хедлайнерами седьмого дня фестиваля (в 2021-м году мероприятие будет идти восемь дней: с 8 по 11 и с 15 по 18 июля). Их выступление состоится 16 июля на арене "Лужники Парк" в Москве.В мае организаторы Park Live <a href="https://ria.ru/20200501/1570870441.html" target="_blank">объявили</a>, что из-за сложной эпидемиологической ситуации "фестиваль отменяется". Известно, что вместе со Slipknot на Park Live также выступят: The Offspring (возглавят первый день Park Live), Deftones (возглавят 10 июля), Placebo (хедлайнеры финального дня), The Killers, Sum 41, My Chemical Romance и многие другие.

