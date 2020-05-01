Музыкальный фестиваль Park Live отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ежегодный музыкальный фестиваль Ежегодный музыкальный фестиваль Park Live , который должен был пройти с 17 по 19 июля, отменяется из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия в пятницу.

"К нашему большому сожалению, все идет к тому, что провести Park Live в этом году будет невозможно. Международное авиасообщение приостановлено, визы не выдаются, и, с большой вероятностью, крупные летние мероприятия этого года на территории России будут запрещены, как это происходит во всей Европе и мире", - сказано в сообщении.

По словам организаторов, Park Live в 2021 будет идти восемь дней: с 8 по 11 и с 15 по 18 июля.

"Мы постараемся перенести всех объявленных артистов и начнём анонсировать точные даты выступлений уже сегодня... На Park Live 2021 выступят несколько долгожданных артистов, которые, собственно, и планировали посетить фестиваль в следующем году", - добавили организаторы.