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Небензя: ОЗХО становится инструментом в геополитической игре
НЕБЕНЗЯ: МЫ ГЛУБОКО ОБЕСПОКОЕНЫ, ЧТО ОЗХО СТАНОВИТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЕ РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T22:53
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Небензя: ОЗХО становится инструментом в геополитической игре

22:53 10.09.2020
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Организация по запрещению химического оружияВасилий Небензя
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