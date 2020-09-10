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РАМТ переносит премьеру Юрия Бутусова "Сын" из-за коронавируса у актера
Российский молодежный театр переносит премьеру спектакля "Сын", которая должна была состоятся 11 сентября, из-за болезни исполнителя главной роли Евгения... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:22
2020-09-10T15:22
2020-09-10T15:22
культура
коронавирус в россии
театр
новости культуры
российский академический молодежный театр
алексей бородин
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российский молодежный театр переносит премьеру спектакля "Сын", которая должна была состоятся 11 сентября, из-за болезни исполнителя главной роли Евгения Редько, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Алексей Бородин."К сожалению, мы должны перенести премьеру спектакля постановки Юрия Бутусова, которую ждали не только мы, но и многочисленные его поклонники. Но ситуация сейчас такая, что ничего невозможно предусмотреть. У нас заболел Редько, и у него по первоначальному анализу обнаружен коронавирус, поэтому будут делать анализы все, кто с ним контактировал", - сказал Бородин.Он добавил, что о дате переноса театр сообщит позднее.
https://ria.ru/20200910/abdrazakov-1577035523.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, театр, новости культуры, российский академический молодежный театр , алексей бородин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский молодежный театр переносит премьеру спектакля "Сын", которая должна была состоятся 11 сентября, из-за болезни исполнителя главной роли Евгения Редько, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Алексей Бородин.
"К сожалению, мы должны перенести премьеру спектакля постановки Юрия Бутусова, которую ждали не только мы, но и многочисленные его поклонники. Но ситуация сейчас такая, что ничего невозможно предусмотреть. У нас заболел Редько, и у него по первоначальному анализу обнаружен коронавирус, поэтому будут делать анализы все, кто с ним контактировал", - сказал Бородин.
Он добавил, что о дате переноса театр сообщит позднее.