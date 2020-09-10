https://ria.ru/20200910/otmena-1577044263.html

РАМТ переносит премьеру Юрия Бутусова "Сын" из-за коронавируса у актера

Российский молодежный театр переносит премьеру спектакля "Сын", которая должна была состоятся 11 сентября, из-за болезни исполнителя главной роли Евгения... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:22

2020-09-10T15:22

2020-09-10T15:22

культура

коронавирус в россии

театр

новости культуры

российский академический молодежный театр

алексей бородин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577043940_0:264:3086:2000_1400x0_80_0_0_d691478741b5e51f220484257d1f5dac.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российский молодежный театр переносит премьеру спектакля "Сын", которая должна была состоятся 11 сентября, из-за болезни исполнителя главной роли Евгения Редько, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Алексей Бородин."К сожалению, мы должны перенести премьеру спектакля постановки Юрия Бутусова, которую ждали не только мы, но и многочисленные его поклонники. Но ситуация сейчас такая, что ничего невозможно предусмотреть. У нас заболел Редько, и у него по первоначальному анализу обнаружен коронавирус, поэтому будут делать анализы все, кто с ним контактировал", - сказал Бородин.Он добавил, что о дате переноса театр сообщит позднее.

https://ria.ru/20200910/abdrazakov-1577035523.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, театр, новости культуры, российский академический молодежный театр , алексей бородин