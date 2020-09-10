https://ria.ru/20200910/orsay-1577055401.html

Музей Орсе извинился перед девушкой, которую не пускали из-за декольте

Дирекция музея Орсе в Париже признала, что сотрудник службы безопасности совершил ошибку, преградив путь посетительнице из-за "слишком легкомысленного" наряда,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:26

2020-09-10T18:26

2020-09-10T18:26

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости</strong>. Дирекция музея Орсе в Париже признала, что сотрудник службы безопасности совершил ошибку, преградив путь посетительнице из-за "слишком легкомысленного" наряда, и принесла ей свои извинения, <a href="https://www.lefigaro.fr/culture/le-musee-d-orsay-navre-d-avoir-interdit-l-acces-a-une-femme-en-raison-de-son-decollete-20200910" target="_blank">сообщает</a> Le Figaro. Накануне охранник пропустил 22-летнюю девушку только после того, как она надела куртку. Он сослался на "правила" и не пояснил ей, что именно ему не понравилось в ее внешнем виде. Девушка сделала вывод, что "проблемой было ее декольте". "Я – это не только моя грудь и мое тело, ваши двойные стандарты не должны ограничивать мое право на доступ к культуре и знаниям", — написала девушка в открытом письме в твиттере, которое получило более 30 тысяч лайков."Мы глубоко сожалеем о случившимся и приносим свои извинения посетительнице, с которой мы уже связались", — говорится в твиттере музея.Руководство объяснило этот "инцидент" чрезмерной строгостью сотрудника безопасности и уточнило, что в правилах внутреннего распорядка не прописано никаких ограничений относительно одежды посетителей.

https://ria.ru/20200909/ermitazh-1576977000.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости - туризм, париж, новости культуры, музеи