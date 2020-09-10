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https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577063183.html
Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с белорусской оппозицией
Чешский премьер Андрей Бабиш выступил против официальной встречи премьеров стран Вишеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) с... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:27
2020-09-10T20:33
вишеградская группа
андрей бабиш
чехия
белоруссия
в мире
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<strong>ПРАГА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Чешский премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Babish/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бабиш</a> выступил против официальной встречи премьеров стран Вишеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) с представителями белорусской оппозиции в польском городе <a href="http://ria.ru/location_Lublin/" target="_blank" data-auto="true">Люблине</a>, где намечена встреча премьеров стран V4, Бабиш сам сообщил об этом журналистам.По словам чешского премьера, на недавней видеоконференции членов <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a>, на которой разбиралась ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, все согласились с подобной позицией, в том числе, и некоторые из коллег по V4.
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html
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чехия
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вишеградская группа, андрей бабиш, чехия, белоруссия, в мире

Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с белорусской оппозицией

20:27 10.09.2020 (обновлено: 20:33 10.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ПРАГА, 10 сен – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш выступил против официальной встречи премьеров стран Вишеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) с представителями белорусской оппозиции в польском городе Люблине, где намечена встреча премьеров стран V4, Бабиш сам сообщил об этом журналистам.

"Ни в коем случае я не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской (официальной) пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным", - сказал Бабиш.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
По словам чешского премьера, на недавней видеоконференции членов Евросовета, на которой разбиралась ситуация в Белоруссии, все согласились с подобной позицией, в том числе, и некоторые из коллег по V4.
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Вишеградская группаАндрей БабишЧехияБелоруссияВ мире
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