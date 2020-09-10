https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577063183.html

Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с белорусской оппозицией

Чешский премьер Андрей Бабиш выступил против официальной встречи премьеров стран Вишеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) с... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:27

2020-09-10T20:27

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вишеградская группа

андрей бабиш

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>ПРАГА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Чешский премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Babish/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бабиш</a> выступил против официальной встречи премьеров стран Вишеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) с представителями белорусской оппозиции в польском городе <a href="http://ria.ru/location_Lublin/" target="_blank" data-auto="true">Люблине</a>, где намечена встреча премьеров стран V4, Бабиш сам сообщил об этом журналистам.По словам чешского премьера, на недавней видеоконференции членов <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a>, на которой разбиралась ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, все согласились с подобной позицией, в том числе, и некоторые из коллег по V4.

https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html

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чехия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вишеградская группа, андрей бабиш, чехия, белоруссия, в мире