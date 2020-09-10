https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056783.html

Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков предположил, что развитие текущих событий в республике может привести к отставке... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:06

2020-09-10T18:06

2020-09-10T22:23

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>КИЕВ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков предположил, что развитие текущих событий в республике может привести к отставке президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в октябре-ноябре.Ранее <a href="https://ria.ru/organization__171" target="_blank">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html

https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577022295.html

Комарик Кровопийца Пусть губу закатает, и весь коллективный Запад. 26

wiking7000 из украины легко давать прогнозы.. ))))) 16

6

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире