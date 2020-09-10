Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056783.html
Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента
Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков предположил, что развитие текущих событий в республике может привести к отставке... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:06
2020-09-10T22:23
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_0:218:3169:2001_1400x0_80_0_0_94f2af8dcafca3ab6b475fac77f44563.jpg
<strong>КИЕВ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков предположил, что развитие текущих событий в республике может привести к отставке президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в октябре-ноябре.Ранее <a href="https://ria.ru/organization__171" target="_blank">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html
https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577022295.html
Пусть губу закатает, и весь коллективный Запад.
26
из украины легко давать прогнозы.. )))))
16
6
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577035001_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_2b2a128c73ede8f4b8c79b2c50fbde59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента

18:06 10.09.2020 (обновлено: 22:23 10.09.2020)
1898
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков предположил, что развитие текущих событий в республике может привести к отставке президента Александра Лукашенко в октябре-ноябре.

"Лукашенко подаст в отставку… Если это произойдет в октябре или ноябре этого года, мы бы были довольны", - сказал Родненков, отвечая на вопрос, каким будет сценарий развития дальнейших событий в Белоруссии в интервью интернет-изданию "Страна.ua", опубликованном в четверг.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 18:02Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 10:59
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
134310443
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть губу закатает, и весь коллективный Запад.
10 сентября, 18:09
Комарик КровопийцаКомарик Кровопийца
2020112
из украины легко давать прогнозы.. )))))
10 сентября, 18:09
wwiking7000
1210102
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
Сотрудники милиции на одной из улиц в Минске, где проходит несанкционированная акция оппозиции Марш единства
В Минске задержали журналиста Семченко
Флаги России и ЕС
Эксперт назвал причину продления Евросоюзом антироссийских санкций
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко об ущербе от протестов: "Никто до сих пор не заплатил"
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Пушков оценил решение Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с белорусской оппозицией
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против Добровинского
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против трех граждан России
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
В Минске начались акции сторонников и противников Лукашенко
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
ЕК предостерегла Британию от нарушения соглашения по Brexit
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой у отдела полиции
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек ответил на слова посла Украины об интеграции России и Белоруссии
Цех розлива водки
В Госдуме прокомментировали идею повышения возраста продажи алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
Лента новостейМолния