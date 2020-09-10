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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/ogranicheniya-1577033367.html
Песков назвал решение о снятии ограничений по коронавирусу верным
Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:35
2020-09-10T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Безусловно, решение о поэтапном снятии ограничительных мер во всех регионах, в том числе в регионах, где самые популярные туристические направления, принимались все-таки с учетом мнения врачей, специалистов, эпидемиологов. Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.Он отметил, что ограничения снимались только после того, как медицинская инфраструктура регионов была усилена с учетом эпидемиологических требований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков назвал решение о снятии ограничений по коронавирусу верным

13:35 10.09.2020 (обновлено: 13:50 10.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, решение о поэтапном снятии ограничительных мер во всех регионах, в том числе в регионах, где самые популярные туристические направления, принимались все-таки с учетом мнения врачей, специалистов, эпидемиологов. Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.
Он отметил, что ограничения снимались только после того, как медицинская инфраструктура регионов была усилена с учетом эпидемиологических требований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
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