https://ria.ru/20200910/ogranicheniya-1577033367.html
Песков назвал решение о снятии ограничений по коронавирусу верным
Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:35
2020-09-10T13:35
2020-09-10T13:50
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здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Безусловно, решение о поэтапном снятии ограничительных мер во всех регионах, в том числе в регионах, где самые популярные туристические направления, принимались все-таки с учетом мнения врачей, специалистов, эпидемиологов. Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.Он отметил, что ограничения снимались только после того, как медицинская инфраструктура регионов была усилена с учетом эпидемиологических требований.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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