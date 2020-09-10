https://ria.ru/20200910/obman-1577018706.html

Путешественница рассказала о способах обмана туристов в Крыму

Отдохнувшая в Крыму туристка рассказала в своем блоге о способах обмана приезжих на курортах полуострова. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:41

2020-09-10T09:41

2020-09-10T12:06

новости - туризм

республика крым

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Отдохнувшая в <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыму</a> туристка рассказала в своем <a href="https://zen.yandex.ru/media/veselaya_puteshestvennica/kak-sekonomit-dengi-na-otdyhe-v-krymu-chto-stoit-znat-i-kak-obmanyvaiut-turistov-5f57ac17692a906cd0151545" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a> о способах обмана приезжих на курортах полуострова. В первую очередь это старая схема выманивания денег с помощью фотографий. Туристам (особенно с детьми) предлагают сделать снимки с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или с дикими животными. Далее "следует фокус с двойными меню". Стоимость еды и напитков для местных жителей одна, для туристов — другая, причем она может быть выше на 20%. Цена водных аттракционов — "таблетки" или "банана" — по умолчанию завышена. "Вам могут сделать скидку, если вы по-тихому договоритесь. Если вы скажете громко, то вам откажут", — пояснила туристка. "Самый очевидный развод", по словам путешественницы, это водители такси у аэропорта или вокзала, которые убеждают воспользоваться их услугами. Они утверждают, что автобусы и маршрутки ходят редко, у них самая низкая цена, запугивая неопытных туристов. В большинстве случаев это неправда, добраться до гостиницы можно своим ходом, быстрее и дешевле.

https://ria.ru/20200904/krym-1576688865.html

https://ria.ru/20200908/turisty-1576910258.html

Oleg Danilov Эта туристка кроме Крыма еще где то была? 87

Андрей Филин и что, эта так называемая новость какую-то рассказала.................... это во всем мире так и в любимой некотороми турции....... и в помоечном тайланде, и в цЫвилизованной уеовропе - везьде............... держи ухо востро и будь внимателен ......... 66

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республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, республика крым, общество