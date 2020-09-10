https://ria.ru/20200910/obman-1577018706.html
Путешественница рассказала о способах обмана туристов в Крыму
Отдохнувшая в Крыму туристка рассказала в своем блоге о способах обмана приезжих на курортах полуострова. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:41
2020-09-10T09:41
2020-09-10T12:06
новости - туризм
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155726/25/1557262543_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_362a4bb2118906e837827ccf1a441252.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Отдохнувшая в <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыму</a> туристка рассказала в своем <a href="https://zen.yandex.ru/media/veselaya_puteshestvennica/kak-sekonomit-dengi-na-otdyhe-v-krymu-chto-stoit-znat-i-kak-obmanyvaiut-turistov-5f57ac17692a906cd0151545" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a> о способах обмана приезжих на курортах полуострова. В первую очередь это старая схема выманивания денег с помощью фотографий. Туристам (особенно с детьми) предлагают сделать снимки с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или с дикими животными. Далее "следует фокус с двойными меню". Стоимость еды и напитков для местных жителей одна, для туристов — другая, причем она может быть выше на 20%. Цена водных аттракционов — "таблетки" или "банана" — по умолчанию завышена. "Вам могут сделать скидку, если вы по-тихому договоритесь. Если вы скажете громко, то вам откажут", — пояснила туристка. "Самый очевидный развод", по словам путешественницы, это водители такси у аэропорта или вокзала, которые убеждают воспользоваться их услугами. Они утверждают, что автобусы и маршрутки ходят редко, у них самая низкая цена, запугивая неопытных туристов. В большинстве случаев это неправда, добраться до гостиницы можно своим ходом, быстрее и дешевле.
https://ria.ru/20200904/krym-1576688865.html
https://ria.ru/20200908/turisty-1576910258.html
Oleg Danilov
Эта туристка кроме Крыма еще где то была?
87
Андрей Филин
и что, эта так называемая новость какую-то рассказала.................... это во всем мире так и в любимой некотороми турции....... и в помоечном тайланде, и в цЫвилизованной уеовропе - везьде............... держи ухо востро и будь внимателен .........
66
37
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155726/25/1557262543_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_1b635414fc1249f91985ce28e54b416e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, республика крым, общество
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Отдохнувшая в Крыму
туристка рассказала в своем блоге
о способах обмана приезжих на курортах полуострова.
В первую очередь это старая схема выманивания денег с помощью фотографий. Туристам (особенно с детьми) предлагают сделать снимки с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или с дикими животными.
"Удовольствие не бесплатное. Схема такая: они говорят, что заплатите столько, сколько не жалко. Вы соглашаетесь, делаете фото, и он говорит вам прайс", — пояснила путешественница.
Далее "следует фокус с двойными меню". Стоимость еды и напитков для местных жителей одна, для туристов — другая, причем она может быть выше на 20%.
Цена водных аттракционов — "таблетки" или "банана" — по умолчанию завышена.
"Вам могут сделать скидку, если вы по-тихому договоритесь. Если вы скажете громко, то вам откажут", — пояснила туристка.
"Самый очевидный развод", по словам путешественницы, это водители такси у аэропорта или вокзала, которые убеждают воспользоваться их услугами. Они утверждают, что автобусы и маршрутки ходят редко, у них самая низкая цена, запугивая неопытных туристов. В большинстве случаев это неправда, добраться до гостиницы можно своим ходом, быстрее и дешевле.