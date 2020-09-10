Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/neytralitet-1577027160.html
Вучич подтвердил военный нейтралитет Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил военный нейтралитет страны, сообщила администрация... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:13
2020-09-10T12:31
александр вулин
александр вучич
одкб
владимир путин
сербия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1400x0_80_0_0_1df3e17d6eb57c2d95e9bb7c8eaec616.jpg
<strong>БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вучич</a> в телефонном разговоре с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> подтвердил военный нейтралитет страны, сообщила администрация Вучича."Президент Вучич отметил, что Сербия – военно-нейтральное государство, а президент Путин приветствовал такое четкое определение Сербии", - говорится в сообщении."Вне зависимости от тяжести и сложности своей геополитической, военной и экономической позиции Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется истинным и корректным партнером РФ", - приводит администрация слова сербского президента.Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, а также Западом. По словам министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Вулина</a>, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.Вучич проинформировал президента России о прошедших переговорах по Косово в Вашингтоне. Собеседники также подтвердили, что "Сербия и Россия – искренние друзья, чье сотрудничество основано на взаимном доверии".По данным администрации сербского лидера, Путин сказал, что РФ окажет политическую поддержку Сербии в ее усилиях по сохранению территориальной целостности и будет "свои внешнеполитические действия координировать с Сербией с целью защиты международного правового порядка". Стороны также указали на потенциал для развития экономических отношений и новых совместных проектов.Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.
https://ria.ru/20200907/serbiya-1576868593.html
3
сербия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_2f40fa5a923470845a4ee5e801fb0ef0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вулин, александр вучич, одкб, владимир путин, сербия, китай, в мире

Вучич подтвердил военный нейтралитет Сербии

12:13 10.09.2020 (обновлено: 12:31 10.09.2020)
527
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил военный нейтралитет страны, сообщила администрация Вучича.
"Президент Вучич отметил, что Сербия – военно-нейтральное государство, а президент Путин приветствовал такое четкое определение Сербии", - говорится в сообщении.
"Вне зависимости от тяжести и сложности своей геополитической, военной и экономической позиции Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется истинным и корректным партнером РФ", - приводит администрация слова сербского президента.
Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.
Президент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 12:36
Песков охарактеризовал отношения России и Сербии
Вучич проинформировал президента России о прошедших переговорах по Косово в Вашингтоне. Собеседники также подтвердили, что "Сербия и Россия – искренние друзья, чье сотрудничество основано на взаимном доверии".
По данным администрации сербского лидера, Путин сказал, что РФ окажет политическую поддержку Сербии в ее усилиях по сохранению территориальной целостности и будет "свои внешнеполитические действия координировать с Сербией с целью защиты международного правового порядка". Стороны также указали на потенциал для развития экономических отношений и новых совместных проектов.
Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.
1441109
Обсудить 3
Александр ВулинАлександр ВучичОДКБВладимир ПутинСербияКитайВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили решение Сербии о приостановке участия в учениях ОДКБ
Танк команды армии Белоруссии в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Танковые части Белоруссии отработают оборону на западном направлении
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Адвокат рассказал о состоянии Колесниковой в СИЗО
Овсяная каша
Развеян миф о пользе овсянки на завтрак
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что слова Помпео о Навальном искажают реальность
Алексей Навальный
Песков заявил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ по Навальному
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко намерен поставить точку по договоренностям на встрече с Путиным
Полицейские у клиники Шарите в Берлине
Премьер Италии заявил о намерении Путина создать комиссию по Навальному
Автомобиль Следственного комитета РФ
Одурманенный житель Подмосковья зарезал друга и ранил его девушку
Вид на Тбилиси
Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Белоруссия не повторит "варианты Украины, Ливии, Сирии", заявил Лукашенко
Полицейские фургоны у клиники Charite в Берлине
Песков: Россия не получала данных о Навальном от ОЗХО или Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
Лента новостейМолния