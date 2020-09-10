https://ria.ru/20200910/neytralitet-1577027160.html

Вучич подтвердил военный нейтралитет Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил военный нейтралитет страны, сообщила администрация... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:13

2020-09-10T12:13

2020-09-10T12:31

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<strong>БЕЛГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вучич</a> в телефонном разговоре с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> подтвердил военный нейтралитет страны, сообщила администрация Вучича."Президент Вучич отметил, что Сербия – военно-нейтральное государство, а президент Путин приветствовал такое четкое определение Сербии", - говорится в сообщении."Вне зависимости от тяжести и сложности своей геополитической, военной и экономической позиции Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется истинным и корректным партнером РФ", - приводит администрация слова сербского президента.Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, а также Западом. По словам министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vulin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Вулина</a>, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.Вучич проинформировал президента России о прошедших переговорах по Косово в Вашингтоне. Собеседники также подтвердили, что "Сербия и Россия – искренние друзья, чье сотрудничество основано на взаимном доверии".По данным администрации сербского лидера, Путин сказал, что РФ окажет политическую поддержку Сербии в ее усилиях по сохранению территориальной целостности и будет "свои внешнеполитические действия координировать с Сербией с целью защиты международного правового порядка". Стороны также указали на потенциал для развития экономических отношений и новых совместных проектов.Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, КНР, а также Западом. По словам министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.

https://ria.ru/20200907/serbiya-1576868593.html

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сербия

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вулин, александр вучич, одкб, владимир путин, сербия, китай, в мире