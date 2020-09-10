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Одурманенный житель Подмосковья зарезал друга и ранил его девушку
Жителя Подмосковья подозревают в жестоком убийстве друга и нападении с ножом на его девушку в хостеле Волгограда, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:52
2020-09-10T11:52
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
волгоградская область
краснодарский край
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> подозревают в жестоком убийстве друга и нападении с ножом на его девушку в хостеле <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a>, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, несколько дней назад 36-летний житель Подмосковья с друзьями отправился в Краснодарский край, по дороге компания остановилась в хостеле в Волгограде. По данным СК, 8 сентября его друг со своей девушкой отправились гулять по городу, а мужчина остался в номере. Когда они вернулись, друг набросился на них с ножом.Отмечается, что, скорее всего, мужчина совершил преступления под воздействием наркотиков.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20200812/1575677570.html
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), волгоградская область, краснодарский край, происшествия

Одурманенный житель Подмосковья зарезал друга и ранил его девушку

11:52 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости. Жителя Подмосковья подозревают в жестоком убийстве друга и нападении с ножом на его девушку в хостеле Волгограда, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По информации ведомства, несколько дней назад 36-летний житель Подмосковья с друзьями отправился в Краснодарский край, по дороге компания остановилась в хостеле в Волгограде. По данным СК, 8 сентября его друг со своей девушкой отправились гулять по городу, а мужчина остался в номере. Когда они вернулись, друг набросился на них с ножом.
"От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. На его теле эксперты насчитали не менее 15 проникающих колото-резаных ранений. Подруга погибшего была экстренно госпитализирована. Ей удалось выжить", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что, скорее всего, мужчина совершил преступления под воздействием наркотиков.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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