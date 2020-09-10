https://ria.ru/20200910/narkotiki-1577025438.html

Одурманенный житель Подмосковья зарезал друга и ранил его девушку

Жителя Подмосковья подозревают в жестоком убийстве друга и нападении с ножом на его девушку в хостеле Волгограда, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:52

2020-09-10T11:52

2020-09-10T11:52

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

волгоградская область

краснодарский край

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> Жителя <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> подозревают в жестоком убийстве друга и нападении с ножом на его девушку в хостеле <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограда</a>, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, несколько дней назад 36-летний житель Подмосковья с друзьями отправился в Краснодарский край, по дороге компания остановилась в хостеле в Волгограде. По данным СК, 8 сентября его друг со своей девушкой отправились гулять по городу, а мужчина остался в номере. Когда они вернулись, друг набросился на них с ножом.Отмечается, что, скорее всего, мужчина совершил преступления под воздействием наркотиков.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20200812/1575677570.html

московская область (подмосковье)

волгоградская область

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), волгоградская область, краснодарский край, происшествия