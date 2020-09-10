https://ria.ru/20200910/nalog-1577045742.html

Владимирские депутаты просят освободить от ЕНВД 1500 предпринимателей

Владимирские депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области освободить от уплаты налога на вмененный доход со второго квартала организации и ИП, РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:41

2020-09-10T15:41

2020-09-10T15:41

законодательное собрание владимирской области

владимирская область

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<strong>ВЛАДИМИР, 10 сен – РИА Новости.</strong> Владимирские депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области освободить от уплаты налога на вмененный доход со второго квартала организации и ИП, которые пострадали от ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и не попали под действие федерального законодательства о мерах господдержки, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соответствующее постановление депутаты областного Заксобрания приняли на очередном заседании, рекомендовав освободить от налога 1,5 тысячи предпринимателей."В последнее время к депутатам обращаются предприниматели малого бизнеса со всей <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>. Они просят освободить их от налога на вмененный доход со второго квартала 2020 года, поскольку фактически не работали из-за ограничительных мер. Депутаты посоветовались и с налоговой инспекцией, и с органами местного самоуправления, и с уполномоченным по защите прав предпринимателей и приняли постановление, которое рекомендует органам местного самоуправления освободить от налога на вмененный доход те категории налогоплательщиков, которые наиболее пострадали от коронавируса", — говорится в сообщении пресс-службы. В регионе вопрос наиболее актуален для таких форм бизнеса, как оказание бытовых и ветеринарных услуг, автомастерские и автомойки, розничные торговые точки и общепит (площадью не более 150 квадратных метров), стационарная торговля, гостиницы и общежития, отмечается в сообщении."Учитывая то, что бюджеты ОМСУ недополучат достаточно серьезные денежные средства, плюс собираемость ряда других налогов тоже падает из-за коронавируса, мы предлагаем администрации Владимирской области компенсировать выпадающие доходы ОМСУ за счет тех денежных средств, которые пришли из федерального бюджета на борьбу с последствиями коронавируса", — прокомментировал решение председатель регионального парламента Владимир Киселев. Сумма выпадающих доходов оценивается в 50 миллионов рублей, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20200717/1574512014.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательное собрание владимирской области, владимирская область