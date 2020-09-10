Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/nalog-1577045742.html
Владимирские депутаты просят освободить от ЕНВД 1500 предпринимателей
Владимирские депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области освободить от уплаты налога на вмененный доход со второго квартала организации и ИП, РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:41
2020-09-10T15:41
законодательное собрание владимирской области
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575111522_0:75:2860:1683_1400x0_80_0_0_2495a940cb56947dab54ee6729b6443b.jpg
<strong>ВЛАДИМИР, 10 сен – РИА Новости.</strong> Владимирские депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области освободить от уплаты налога на вмененный доход со второго квартала организации и ИП, которые пострадали от ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и не попали под действие федерального законодательства о мерах господдержки, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соответствующее постановление депутаты областного Заксобрания приняли на очередном заседании, рекомендовав освободить от налога 1,5 тысячи предпринимателей."В последнее время к депутатам обращаются предприниматели малого бизнеса со всей <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>. Они просят освободить их от налога на вмененный доход со второго квартала 2020 года, поскольку фактически не работали из-за ограничительных мер. Депутаты посоветовались и с налоговой инспекцией, и с органами местного самоуправления, и с уполномоченным по защите прав предпринимателей и приняли постановление, которое рекомендует органам местного самоуправления освободить от налога на вмененный доход те категории налогоплательщиков, которые наиболее пострадали от коронавируса", — говорится в сообщении пресс-службы. В регионе вопрос наиболее актуален для таких форм бизнеса, как оказание бытовых и ветеринарных услуг, автомастерские и автомойки, розничные торговые точки и общепит (площадью не более 150 квадратных метров), стационарная торговля, гостиницы и общежития, отмечается в сообщении."Учитывая то, что бюджеты ОМСУ недополучат достаточно серьезные денежные средства, плюс собираемость ряда других налогов тоже падает из-за коронавируса, мы предлагаем администрации Владимирской области компенсировать выпадающие доходы ОМСУ за счет тех денежных средств, которые пришли из федерального бюджета на борьбу с последствиями коронавируса", — прокомментировал решение председатель регионального парламента Владимир Киселев. Сумма выпадающих доходов оценивается в 50 миллионов рублей, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20200717/1574512014.html
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575111522_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_bffbbb3f39a5168253358b9daaf50396.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
законодательное собрание владимирской области, владимирская область

Владимирские депутаты просят освободить от ЕНВД 1500 предпринимателей

15:41 10.09.2020
81
© РИА Новости / Максим БлиновЗолотые ворота во Владимире
Золотые ворота во Владимире - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
ВЛАДИМИР, 10 сен – РИА Новости. Владимирские депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области освободить от уплаты налога на вмененный доход со второго квартала организации и ИП, которые пострадали от ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и не попали под действие федерального законодательства о мерах господдержки, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующее постановление депутаты областного Заксобрания приняли на очередном заседании, рекомендовав освободить от налога 1,5 тысячи предпринимателей.
"В последнее время к депутатам обращаются предприниматели малого бизнеса со всей Владимирской области. Они просят освободить их от налога на вмененный доход со второго квартала 2020 года, поскольку фактически не работали из-за ограничительных мер. Депутаты посоветовались и с налоговой инспекцией, и с органами местного самоуправления, и с уполномоченным по защите прав предпринимателей и приняли постановление, которое рекомендует органам местного самоуправления освободить от налога на вмененный доход те категории налогоплательщиков, которые наиболее пострадали от коронавируса", — говорится в сообщении пресс-службы.
В регионе вопрос наиболее актуален для таких форм бизнеса, как оказание бытовых и ветеринарных услуг, автомастерские и автомойки, розничные торговые точки и общепит (площадью не более 150 квадратных метров), стационарная торговля, гостиницы и общежития, отмечается в сообщении.
Золотые ворота. Владимир - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 18:25
Владимирские депутаты ищут новые меры поддержки бизнеса и сферы туризма
"Учитывая то, что бюджеты ОМСУ недополучат достаточно серьезные денежные средства, плюс собираемость ряда других налогов тоже падает из-за коронавируса, мы предлагаем администрации Владимирской области компенсировать выпадающие доходы ОМСУ за счет тех денежных средств, которые пришли из федерального бюджета на борьбу с последствиями коронавируса", — прокомментировал решение председатель регионального парламента Владимир Киселев.
Сумма выпадающих доходов оценивается в 50 миллионов рублей, отмечает пресс-служба.
000000
Обсудить 0
Законодательное Собрание Владимирской областиВладимирская область
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров
Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев
Гоголев: к реформе местного самоуправления надо подходить осторожно
Помощник президента Российской Федерации Игорь Щёголев во время заседания коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. 9 апреля 2018
Игорь Щеголев отметил социально-экономические успехи Тамбовской области
Газораспределительная станция
Эксперт объяснил, почему Молдавии выгоднее покупать российский газ
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
ФНС рассказала о плюсах "единого налогового платежа" для бизнеса
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
Путин поддержал идею использовать выделенные туризму деньги в 2021 году
Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию с реализацией природоохранных мер
Игорь Осипов
В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Гутерреш предложил признать вакцину от COVID-19 общественным достоянием
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России
Руки пожилой женщины
В Британии 101-летняя пенсионерка нашла необычный способ помочь врачам
Колосья с зерном риса, выращенные на селекционных полях Федерального научного центра риса в Краснодарском крае
Нижегородские аграрии собрали 1,5 миллиона тонн зерна
Труба газопровода на фасаде здания
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Старший лейтенант полиции Михаил Лавриненко и его питомец - немецкая овчарка по кличке Интокс
В Калининграде собака поймала подозреваемого в изнасиловании школьницы
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ не меняла позицию по маскам для предотвращения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
Лента новостейМолния