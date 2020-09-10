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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/moskva-1577043029.html
Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19
Вновь закрывать экономику Москвы из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:09
2020-09-10T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Вновь закрывать экономику <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Ранее <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия" </a>опубликовали материал о том, что <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> не дал непродовольственным магазинам гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, экономика

Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19

15:09 10.09.2020
2011
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТабличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Табличка "Проход запрещен" на эскалаторе в торговом центре "Город" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вновь закрывать экономику Москвы из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Ранее "Известия" опубликовали материал о том, что Роспотребнадзор не дал непродовольственным магазинам гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса.
"Мы не планируем вновь закрывать экономику - для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, сейчас сохраняются только санитарные требования: ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция", - сказал Ефимов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЭкономика
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