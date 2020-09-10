https://ria.ru/20200910/moskva-1577036584.html

Песков заявил, что Москва блестяще справляется со столичными функциями

Москва - очень успешный регион, блестяще справляется со столичными функциями и остается экономическим форпостом России, считают в Кремле. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:09

2020-09-10T14:09

2020-09-10T14:09

сергей собянин

дмитрий песков

москва

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - очень успешный регион, блестяще справляется со столичными функциями и остается экономическим форпостом России, считают в Кремле."Москва - это действительно очень и очень успешный регион РФ, который блестяще справляется со столичными функциями, при этом остается не только столицей, но экономическим форпостом России", - сказал пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> в ходе общения с региональными журналистами.Песков напомнил, что мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> возглавил рабочую группу во время эпидемии по контактам с регионами, делился опытом столицы во время пандемии."Москва делилась опытом врачей, Москва делилась оборудованием, Москва оказывала помощь многим регионам нашей страны, участвовала в помощи другим странам", - отметил он, добавив, что "успехов очень много", поэтому Москва может поделиться своим опытом с регинами.

https://ria.ru/20200910/privivka-ot-koronavirusa-vracham-1577022387.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, дмитрий песков, москва, общество