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https://ria.ru/20200910/moskva-1577036584.html
Песков заявил, что Москва блестяще справляется со столичными функциями
Москва - очень успешный регион, блестяще справляется со столичными функциями и остается экономическим форпостом России, считают в Кремле. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:09
2020-09-10T14:09
сергей собянин
дмитрий песков
москва
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - очень успешный регион, блестяще справляется со столичными функциями и остается экономическим форпостом России, считают в Кремле."Москва - это действительно очень и очень успешный регион РФ, который блестяще справляется со столичными функциями, при этом остается не только столицей, но экономическим форпостом России", - сказал пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> в ходе общения с региональными журналистами.Песков напомнил, что мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> возглавил рабочую группу во время эпидемии по контактам с регионами, делился опытом столицы во время пандемии."Москва делилась опытом врачей, Москва делилась оборудованием, Москва оказывала помощь многим регионам нашей страны, участвовала в помощи другим странам", - отметил он, добавив, что "успехов очень много", поэтому Москва может поделиться своим опытом с регинами.
https://ria.ru/20200910/privivka-ot-koronavirusa-vracham-1577022387.html
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сергей собянин, дмитрий песков, москва, общество

Песков заявил, что Москва блестяще справляется со столичными функциями

14:09 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост в Москве
Вид на Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Москва - очень успешный регион, блестяще справляется со столичными функциями и остается экономическим форпостом России, считают в Кремле.
"Москва - это действительно очень и очень успешный регион РФ, который блестяще справляется со столичными функциями, при этом остается не только столицей, но экономическим форпостом России", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с региональными журналистами.
Песков напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рабочую группу во время эпидемии по контактам с регионами, делился опытом столицы во время пандемии.
"Москва делилась опытом врачей, Москва делилась оборудованием, Москва оказывала помощь многим регионам нашей страны, участвовала в помощи другим странам", - отметил он, добавив, что "успехов очень много", поэтому Москва может поделиться своим опытом с регинами.
В Москве началась вакцинация врачей от коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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В Москве началась вакцинация врачей от коронавирусаПервую инъекцию нового препарата от коронавируса начали делать врачам инфекционных больниц в Москве. Желающим ввели первый компонент препарата, вторую инъекцию произведут через 21 день.
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