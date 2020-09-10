https://ria.ru/20200910/morozhenoe-1577059004.html

Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое

Строящийся завод "Айсберри" в городе Тутаев Ярославской области начнет выпуск мороженого в 2021 году, в производство инвестируют более 2,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:44

2020-09-10T18:44

2020-09-10T18:44

ярославская область

дмитрий миронов

тутаев

ярославская область

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Строящийся завод "Айсберри" в городе <a href="https://ria.ru/location_Tutaev" target="_blank">Тутаев</a> Ярославской области начнет выпуск мороженого в 2021 году, в производство инвестируют более 2,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov" target="_blank">Дмитрий Миронов</a>.Глава региона сообщил в своих аккаунтах в соцсетях, что в четверг посетил строящийся в Тутаеве завод компании по производству мороженого "Айсберри".Он подчеркнул - крупное предприятие станет для местных производителей молока гарантированным каналом сбыта своей продукции, работники завода будут получать достойную зарплату, а региональный бюджет - налоговые отчисления. По словам губернатора, правительство региона будет оказывать поддержку компании в реализации всех планов."Компания намерена реализовать проект в течение двух лет. На первом этапе она планирует вложить в предприятие 1,3 миллиарда рублей… В финале объем инвестиций будет увеличен и составит более 2,5 миллиарда рублей", - подчеркнул Дмитрий Миронов.Губернатор рассказал, что компания также намерена создать в Тутаеве интерактивный музей мороженого. Он будет расположен на территории завода и посвящен истории, технологиям и перспективам производства мороженого, угоститься лакомством можно будет прямо с линии.Правительство региона информирует, что партнером ГК "Айсберри" в реализации инвестпроекта выступает АО "Росагролизинг". В рамках соглашения с правительством области компания решает задачи технической и технологической модернизации отечественного агропромышленного комплекса, передавая в лизинг средства производства организациям АПК, в том числе в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", отмечают власти."Сотрудничество с правительством Ярославской области - пример эффективного партнерства… Продукция, которая здесь будет производиться, имеет огромный экспортный потенциал. В результате реализации проекта объем экспорта по данному направлению к 2024 году может увеличиться на 10%", - цитирует пресс-служба областного правительства гендиректора АО "Росагролизинг" Павла Косова.

https://ria.ru/20200828/ryba-1576452065.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, тутаев, ярославская область, новости компаний - экономика, экономика