Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html
Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала под домашний арест
Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова - заключившего, по данным СМИ, сделку со следствием фигуранта дела бывшего хабаровского... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:57
2020-09-10T14:04
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452888_0:176:3015:1872_1400x0_80_0_0_090de64eea7f16e58b7f5a09ed3865c0.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова - заключившего, по данным СМИ, сделку со следствием фигуранта дела бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>."Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.Официальным подтверждением информации, что Мистрюков заключил сделку с <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, агентство не располагает. Обычно такая сделка предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
https://ria.ru/20200906/furgal-1576835857.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452888_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_832d55e201f5e1193fe20262af5e1a6b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала под домашний арест

13:57 10.09.2020 (обновлено: 14:04 10.09.2020)
1588
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНиколай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала, в Басманном суде Москвы
Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова - заключившего, по данным СМИ, сделку со следствием фигуранта дела бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.
"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Официальным подтверждением информации, что Мистрюков заключил сделку с СК РФ, агентство не располагает. Обычно такая сделка предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его.
СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 11:14
Фургал рассказал о жизни в СИЗО
4320219
Обсудить 0
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалПроисшествия
Рекомендуем
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
СК планирует отпустить из СИЗО одного из фигурантов по делу Фургала
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным играет в Шварценеггера
Игорь Осипов
В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Иркутской области заподозрили в убийстве трехлетнего ребенка
Офис Deutsche Bank
Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре в Москве
У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос" отменены
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
Песков прокомментировал ситуацию с Фургалом
Фонарный мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Песков оценил идею переноса одного из министерств в Санкт-Петербург
Актер Михаил Ефремов
Стали известны кандидаты в адвокаты Ефремова
Алексей Навальный
В Совфеде прокомментировали слова Помпео о Навальном
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Санкции ЕС в отношении Белоруссии будут демонстративными, считает эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предположил, какую демократию хотят белорусы
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров
LIVE: Пожар в порту Бейрута
В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
Лента новостейМолния