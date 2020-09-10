https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html

Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала под домашний арест

Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова - заключившего, по данным СМИ, сделку со следствием фигуранта дела бывшего хабаровского... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:57

2020-09-10T13:57

2020-09-10T14:04

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд отпустил из СИЗО под домашний арест Николая Мистрюкова - заключившего, по данным СМИ, сделку со следствием фигуранта дела бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>."Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.Официальным подтверждением информации, что Мистрюков заключил сделку с <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, агентство не располагает. Обычно такая сделка предполагает полное признание вины и показания на соучастников в обмен на особый порядок рассмотрения дела и более мягкое наказание.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> и заключили в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", а вскоре президент уволил его.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.

https://ria.ru/20200906/furgal-1576835857.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия