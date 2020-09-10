https://ria.ru/20200910/minyust-1577062266.html
Минюст провел встречу с представителем посольства Германии в России
Минюст РФ сообщил о состоявшейся в четверг встрече с советником-посланником посольства ФРГ в Москве Беате Гжески, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:01
2020-09-10T20:01
2020-09-10T22:16
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
москва
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Минюст РФ сообщил о состоявшейся в четверг встрече с советником-посланником посольства ФРГ в Москве Беате Гжески, сообщается на сайте ведомства.В сообщении не уточняются тема и детали встречи.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), москва, германия, политика