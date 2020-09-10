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Минюст провел встречу с представителем посольства Германии в России
Минюст РФ сообщил о состоявшейся в четверг встрече с советником-посланником посольства ФРГ в Москве Беате Гжески, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.09.2020
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россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
москва
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Минюст РФ сообщил о состоявшейся в четверг встрече с советником-посланником посольства ФРГ в Москве Беате Гжески, сообщается на сайте ведомства.В сообщении не уточняются тема и детали встречи.
россия
москва
германия
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), москва, германия, политика

Минюст провел встречу с представителем посольства Германии в России

20:01 10.09.2020 (обновлено: 22:16 10.09.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГерб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минюст РФ сообщил о состоявшейся в четверг встрече с советником-посланником посольства ФРГ в Москве Беате Гжески, сообщается на сайте ведомства.
В сообщении не уточняются тема и детали встречи.

"Состоялась встреча с советником-посланником посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Беате Гжески", - говорится в сообщении.

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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)МоскваГерманияПолитика
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