https://ria.ru/20200910/minyust-1577062266.html

Минюст провел встречу с представителем посольства Германии в России

Минюст РФ сообщил о состоявшейся в четверг встрече с советником-посланником посольства ФРГ в Москве Беате Гжески, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.09.2020

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2020-09-10T20:01

2020-09-10T22:16

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

москва

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Минюст РФ сообщил о состоявшейся в четверг встрече с советником-посланником посольства ФРГ в Москве Беате Гжески, сообщается на сайте ведомства.В сообщении не уточняются тема и детали встречи.

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москва

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), москва, германия, политика