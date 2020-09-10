Иностранцам могут повторно продлить визы и патенты на работу
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане получают трудовой патент в миграционном центре
Иностранные граждане получают трудовой патент в миграционном центре. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В МВД России рассматривают вопрос о новом продлении действия виз и патентов для иностранцев, срок действия которых закончился 15 сентября, как это делалось во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.
"На сегодняшний день до 15 сентября срок действия разрешительных документов, которые мы выдавали – визы, разрешения на работу, патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство, различные все наши статусные документы – срок действия их приостанавливается. В настоящее время прорабатывается вопрос и о продлении этого срока. То есть после 15 сентября, мы думаем, что это тоже будет продлено", - сказала Казакова.
Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз. В мае в ведомстве заявили, что в случае окончания срока действия патента с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.
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