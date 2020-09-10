https://ria.ru/20200910/migranty-1577046516.html

Иностранцам могут повторно продлить визы и патенты на работу

В МВД России рассматривают вопрос о новом продлении действия виз и патентов для иностранцев, срок действия которых закончился 15 сентября, как это делалось во... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:52

2020-09-10T15:52

2020-09-10T15:52

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мигранты

валентина казакова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a> рассматривают вопрос о новом продлении действия виз и патентов для иностранцев, срок действия которых закончился 15 сентября, как это делалось во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a>.Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз. В мае в ведомстве заявили, что в случае окончания срока действия патента с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200910/grazhdanstvo-1577034903.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мигранты, валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество