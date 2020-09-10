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Иностранцам могут повторно продлить визы и патенты на работу
В МВД России рассматривают вопрос о новом продлении действия виз и патентов для иностранцев, срок действия которых закончился 15 сентября, как это делалось во... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:52
2020-09-10T15:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
мигранты
валентина казакова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД России</a> рассматривают вопрос о новом продлении действия виз и патентов для иностранцев, срок действия которых закончился 15 сентября, как это делалось во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Kazakova/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Казакова</a>.Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз. В мае в ведомстве заявили, что в случае окончания срока действия патента с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мигранты, валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

Иностранцам могут повторно продлить визы и патенты на работу

15:52 10.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане получают трудовой патент в миграционном центре
Иностранные граждане получают трудовой патент в миграционном центре - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Иностранные граждане получают трудовой патент в миграционном центре. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В МВД России рассматривают вопрос о новом продлении действия виз и патентов для иностранцев, срок действия которых закончился 15 сентября, как это делалось во время ограничительных мер из-за коронавируса, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.
"На сегодняшний день до 15 сентября срок действия разрешительных документов, которые мы выдавали – визы, разрешения на работу, патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство, различные все наши статусные документы – срок действия их приостанавливается. В настоящее время прорабатывается вопрос и о продлении этого срока. То есть после 15 сентября, мы думаем, что это тоже будет продлено", - сказала Казакова.
Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз. В мае в ведомстве заявили, что в случае окончания срока действия патента с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Выдача российского паспорта - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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МВД готовит новый закон об упрощении получения гражданства иностранцами
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМигрантыВалентина КазаковаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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