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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200910/mfts-1577039433.html
МФЦ Липецкой области предоставляют услуги по экстерриториальному принципу
Органы местного самоуправления Липецкой области совместно с региональными центрами "Мои Документы" запустили пилотный проект по предоставлению муниципальных... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:33
2020-09-10T14:33
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Органы местного самоуправления Липецкой области совместно с региональными центрами "Мои Документы" запустили пилотный проект по предоставлению муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Он уточнил, что теперь заявитель независимо от места регистрации может обратиться в ближайший офис МФЦ Липецкой области и заказать градостроительный план земельного участка, подать уведомления о планируемом строительстве жилого или садового дома, а также о соответствии построенного или реконструированного жилого или садового дома градостроительному законодательству.Сотрудники МФЦ совместно с органами местного самоуправления самостоятельно подготовят все необходимые документы. Забрать их заявитель может в любом центре "Мои документы". Артамонов отметил, что все услуги предоставляются бесплатно."Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20200910/tsentr-1577038378.html
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игорь артамонов

МФЦ Липецкой области предоставляют услуги по экстерриториальному принципу

14:33 10.09.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Органы местного самоуправления Липецкой области совместно с региональными центрами "Мои Документы" запустили пилотный проект по предоставлению муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что теперь заявитель независимо от места регистрации может обратиться в ближайший офис МФЦ Липецкой области и заказать градостроительный план земельного участка, подать уведомления о планируемом строительстве жилого или садового дома, а также о соответствии построенного или реконструированного жилого или садового дома градостроительному законодательству.
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Сотрудники МФЦ совместно с органами местного самоуправления самостоятельно подготовят все необходимые документы. Забрать их заявитель может в любом центре "Мои документы". Артамонов отметил, что все услуги предоставляются бесплатно.
"Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях", – подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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