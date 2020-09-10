https://ria.ru/20200910/mfts-1577039433.html

МФЦ Липецкой области предоставляют услуги по экстерриториальному принципу

Органы местного самоуправления Липецкой области совместно с региональными центрами "Мои Документы" запустили пилотный проект по предоставлению муниципальных... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:33

2020-09-10T14:33

2020-09-10T14:33

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559425_0:246:3072:1974_1400x0_80_0_0_ee646431f1e784a21171f975b9db0cc7.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Органы местного самоуправления Липецкой области совместно с региональными центрами "Мои Документы" запустили пилотный проект по предоставлению муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Он уточнил, что теперь заявитель независимо от места регистрации может обратиться в ближайший офис МФЦ Липецкой области и заказать градостроительный план земельного участка, подать уведомления о планируемом строительстве жилого или садового дома, а также о соответствии построенного или реконструированного жилого или садового дома градостроительному законодательству.Сотрудники МФЦ совместно с органами местного самоуправления самостоятельно подготовят все необходимые документы. Забрать их заявитель может в любом центре "Мои документы". Артамонов отметил, что все услуги предоставляются бесплатно."Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20200910/tsentr-1577038378.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов