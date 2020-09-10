https://ria.ru/20200910/maski-1577065461.html

Мордовская больница получила десять тысяч масок из Китая

Большая партия средств индивидуальной защиты - 10 тысяч медицинских масок - поступила в Рузаевскую центральную районную больницу в четверг в рамках... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T22:15

2020-09-10T22:15

2020-09-10T22:15

республика мордовия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

хунань

республика мордовия

китай

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Большая партия средств индивидуальной защиты - 10 тысяч медицинских масок - поступила в Рузаевскую центральную районную больницу в четверг в рамках сотрудничества Мордовии с китайской провинцией <a href="http://ria.ru/location_Hunan/" target="_blank" data-auto="true">Хунань</a>, сообщает пресс-служба главы региона.Губернатор провинции Хунань Сюй Дачжэ в письме в адрес правительства Мордовии подчеркнул важность взаимной поддержки в непростой период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции."Безопасность в области общественного здравоохранения - это общий вызов, который встает перед человечеством. Республика Мордовия уже предприняла эффективные меры. Уверен, что вы скоро победите эпидемию и максимально уменьшите ее воздействие. Провинция Хунань готова вместе с Республикой Мордовией преодолеть трудности, делиться противоэпидемическим опытом и укреплять сотрудничество в научных исследованиях", - говорится в письме.Соглашение между правительством Мордовии и Народным правительством провинции Хунань было подписано в мае 2019 года в рамках третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200806/1575446388.html

https://ria.ru/20200804/1575359738.html

россия

хунань

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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