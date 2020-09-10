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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20200910/maski-1577065461.html
Мордовская больница получила десять тысяч масок из Китая
Большая партия средств индивидуальной защиты - 10 тысяч медицинских масок - поступила в Рузаевскую центральную районную больницу в четверг в рамках... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T22:15
2020-09-10T22:15
республика мордовия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
хунань
республика мордовия
китай
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Большая партия средств индивидуальной защиты - 10 тысяч медицинских масок - поступила в Рузаевскую центральную районную больницу в четверг в рамках сотрудничества Мордовии с китайской провинцией <a href="http://ria.ru/location_Hunan/" target="_blank" data-auto="true">Хунань</a>, сообщает пресс-служба главы региона.Губернатор провинции Хунань Сюй Дачжэ в письме в адрес правительства Мордовии подчеркнул важность взаимной поддержки в непростой период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции."Безопасность в области общественного здравоохранения - это общий вызов, который встает перед человечеством. Республика Мордовия уже предприняла эффективные меры. Уверен, что вы скоро победите эпидемию и максимально уменьшите ее воздействие. Провинция Хунань готова вместе с Республикой Мордовией преодолеть трудности, делиться противоэпидемическим опытом и укреплять сотрудничество в научных исследованиях", - говорится в письме.Соглашение между правительством Мордовии и Народным правительством провинции Хунань было подписано в мае 2019 года в рамках третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200806/1575446388.html
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россия
хунань
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, хунань, республика мордовия, китай, общество

Мордовская больница получила десять тысяч масок из Китая

22:15 10.09.2020
29
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПлощадь Тысячелетия в Саранске
Площадь Тысячелетия в Саранске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Большая партия средств индивидуальной защиты - 10 тысяч медицинских масок - поступила в Рузаевскую центральную районную больницу в четверг в рамках сотрудничества Мордовии с китайской провинцией Хунань, сообщает пресс-служба главы региона.
Губернатор провинции Хунань Сюй Дачжэ в письме в адрес правительства Мордовии подчеркнул важность взаимной поддержки в непростой период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
Саранск - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 14:13Республика Мордовия
В Мордовии модернизируют завод по производству яичной продукции
"Безопасность в области общественного здравоохранения - это общий вызов, который встает перед человечеством. Республика Мордовия уже предприняла эффективные меры. Уверен, что вы скоро победите эпидемию и максимально уменьшите ее воздействие. Провинция Хунань готова вместе с Республикой Мордовией преодолеть трудности, делиться противоэпидемическим опытом и укреплять сотрудничество в научных исследованиях", - говорится в письме.
Соглашение между правительством Мордовии и Народным правительством провинции Хунань было подписано в мае 2019 года в рамках третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участок выпуска готовой продукции антибиотика Ванкомицина на заводе по производству антибиотиков АО Биохимик в Саранске - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 16:43Республика Мордовия
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Республика МордовияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияХунаньРеспублика МордовияКитайОбщество
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