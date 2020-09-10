https://ria.ru/20200910/markirovka-1577017083.html

Минздрав готов рассмотреть инициативу о маркировке алкоголя

Инициатива о распространении системы маркировки на рынок алкоголя пока не поступала в Минздрав, при поступлении будет рассмотрена, борьба с нелегальным... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:50

2020-09-10T08:50

2020-09-10T08:50

олег салагай

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Инициатива о распространении системы маркировки на рынок алкоголя пока не поступала в Минздрав, при поступлении будет рассмотрена, борьба с нелегальным алкоголем - важный элемент снижения потребления спиртных напитков, заявил РИА Новости замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в среду в ходе совещания президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного."В Минздрав пока такая инициатива не поступала, когда поступит, мы, безусловно, ее рассмотрим. Стоит отметить, что борьба с нелегальным алкоголем является одним из важных элементов снижения потребления алкоголя в целом и следовательно, может помочь снизить заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением алкоголя", - сказал Салагай.

https://ria.ru/20200909/markirovka-1576999924.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег салагай, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество