https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577054478.html

Лукашенко об ущербе от протестов: "Никто до сих пор не заплатил"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что виновники "погромов" на улицах Минска должны понести финансовую ответственность за возмещение... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:33

2020-09-10T17:33

2020-09-10T21:16

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> выразил мнение, что виновники "погромов" на улицах <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> должны понести финансовую ответственность за возмещение причиненного городу ущерба, передает в четверг <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Глава государства обратил внимание на то, что ликвидация беспорядков на столичных улицах стоит значительных средств, и необходимо, чтобы виновники погромов возмещали соответствующие затраты.В августе помощник Лукашенко Валерий Бельский заявил, что ущерб от протестов в республике уже превысил 500 миллионов долларов, тогда как отсроченный исчисляется миллиардами долларов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577024201.html

sizif8 Если взыскать ущерб с одного из организаторов беспорядков, то Польша объявит дефолт. 24

Asantoson JB Согласен: всю страну разгромили. Куда ни глянь. Одна разруха. Хотя, дворцы ничего так. 13

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире