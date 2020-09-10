https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577050003.html

Литовские политики призвали поддержать Тихановскую

Литовские политики призывают международное сообщество не признавать новые соглашения, заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко, соответствующая... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:36

2020-09-10T16:36

2020-09-10T16:36

протесты в белоруссии

светлана тихановская

линас линкявичюс

александр лукашенко

москва

белоруссия

литва

в мире

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<strong>ВИЛЬНЮС, 10 сен - РИА Новости.</strong> Литовские политики призывают международное сообщество не признавать новые соглашения, заключенные президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, соответствующая резолюция внесена в сейм <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, сообщает <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва </a>со ссылкой на пресс-службу парламента.Документ внесен по инициативе председателя фракции "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Габриэлюса Ландсбергиса, членов фракции Жигимантаса Павилениса, Ингриды Шимоните, Эмманюэлиса Зингериса, спикера сейма <a href="http://ria.ru/person_Viktoras_Prancketis/" target="_blank" data-auto="true">Виктораса Пранцкетиса</a>, министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линаса Линкявичюса</a> и других.Авторы резолюции предлагают расценивать действия Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны". Парламентарии также подчеркнули, что подписание новых международных договоров с Россией "ограничивают суверенитет белорусского народа".Также политики хотят потребовать, чтобы Россия "не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключить новые трансграничные соглашения, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа".Парламентарии хотят ввести дополнительные санкции против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и Александра Лукашенко в случае попыток "ограничить суверенитет страны незаконными средствами".Авторы резолюции призывают поддержать экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и Координационный совет белорусской оппозиции в стремлении к "новым, прозрачным и соответствующим демократическим процедурам парламентским и президентским выборам".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577038080.html

Ольга Занкова Литва в последнее время вообразила себя державой? Самомнение у них выше великопольского)) Главное - ни на чем не основанное 24

Dimon Трампов Пусть в Литве тогда ибирается 13

6

москва

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, линас линкявичюс, александр лукашенко, москва, белоруссия, литва, в мире