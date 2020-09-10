https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577024201.html

Лукашенко назвал события в Белоруссии "острым периодом" в истории страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас страна переживает "острый" период, возможно, "впервые в истории государства". РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:32

2020-09-10T11:32

2020-09-10T11:32

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что сейчас страна переживает "острый" период, возможно, "впервые в истории государства"."Сегодня, скажем так, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет", - заявил Лукашенко в четверг, представляя нового генерального прокурора.При этом многие сравнивают события в Минске с 90-ми годами, отметил Лукашенко. "Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем", - отметил президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577022181.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире