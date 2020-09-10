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https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577024201.html
Лукашенко назвал события в Белоруссии "острым периодом" в истории страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас страна переживает "острый" период, возможно, "впервые в истории государства". РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:32
2020-09-10T11:32
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> считает, что сейчас страна переживает "острый" период, возможно, "впервые в истории государства"."Сегодня, скажем так, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет", - заявил Лукашенко в четверг, представляя нового генерального прокурора.При этом многие сравнивают события в Минске с 90-ми годами, отметил Лукашенко. "Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем", - отметил президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577022181.html
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал события в Белоруссии "острым периодом" в истории страны

11:32 10.09.2020
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас страна переживает "острый" период, возможно, "впервые в истории государства".
"Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет", - заявил Лукашенко в четверг, представляя нового генерального прокурора.
При этом многие сравнивают события в Минске с 90-ми годами, отметил Лукашенко. "Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем", - отметил президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 10:58Протесты в Белоруссии
"Не надо поститься и хайповать". Лукашенко представил нового генпрокурора
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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