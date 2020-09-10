https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577022295.html

Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:59

2020-09-10T10:59

2020-09-10T11:55

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> признался, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал", — сказал президент при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора."В середине девяностых она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", — добавил Лукашенко.Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сразу после выборов по всей стране начались массовые акции протеста. Сперва их подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, сотни человек, в том числе как минимум 130 силовиков, пострадали в беспорядках. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576984944.html

Степан Краснов Для него потеря власти, это смертный приговор. Зубами будет держаться. 218

Телепут Запут Ему на кровь плевать... Готов все в ней утопить. Демон из ада... 64

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире