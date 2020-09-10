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https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577022295.html
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:59
2020-09-10T11:55
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> признался, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал", — сказал президент при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора."В середине девяностых она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", — добавил Лукашенко.Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сразу после выборов по всей стране начались массовые акции протеста. Сперва их подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, сотни человек, в том числе как минимум 130 силовиков, пострадали в беспорядках. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576984944.html
Для него потеря власти, это смертный приговор. Зубами будет держаться.
218
Ему на кровь плевать... Готов все в ней утопить. Демон из ада...
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

10:59 10.09.2020 (обновлено: 11:55 10.09.2020)
48222
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали, передает Sputnik Беларусь.
"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал", — сказал президент при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора.
"В середине девяностых она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", — добавил Лукашенко.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сразу после выборов по всей стране начались массовые акции протеста. Сперва их подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, сотни человек, в том числе как минимум 130 силовиков, пострадали в беспорядках. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 14:03
Лукашенко заявил, что у него ничего нет, кроме Белоруссии
185159315159
Обсудить 32
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Для него потеря власти, это смертный приговор. Зубами будет держаться.
10 сентября, 11:04
Степан КрасновСтепан Краснов
140711267
Ему на кровь плевать... Готов все в ней утопить. Демон из ада...
10 сентября, 11:44
ТЗТелепут Запут
34002127
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