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https://ria.ru/20200910/les-1577028101.html
Все ответственные за рубки леса в Приангарье понесут наказание – власти
На окраине деревни Грязнушка в Осинском районе Иркутской области обнаружен пункт приема, переработки и отгрузки древесины, куда, по оперативной информации,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:35
2020-09-10T12:35
общество
россия
игорь кобзев
иркутская область
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости</strong>. На окраине деревни Грязнушка в Осинском районе Иркутской области обнаружен пункт приема, переработки и отгрузки древесины, куда, по оперативной информации, поступал незаконно заготовленный лес. Всего на территории предприятия находится около 7 тысяч кубометров леса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Помимо этого по соседству с предприятием расположен населенный пункт. Этот факт и нарушение правил пожарной безопасности на пункте приема ставят под угрозу жизни и здоровье местных жителей.На проблему в ходе рабочей поездки обратил внимание врио главы региона Игорь Кобзев и поручил призвать нарушителей к ответственности. "Каждый факт незаконной рубки и приема древесины будет рассмотрен компетентными органами, виновные понесут наказание. Наша задача – навести порядок в лесной сфере", – подчеркнул он.В пресс-службе правительства Иркутской области добавили, что в настоящее время специалисты министерства лесного комплекса региона совместно с сотрудниками полиции проводят проверку, чтобы установить, была ли сданная на пункт приема древесина заготовлена на законных основаниях.
https://ria.ru/20200820/priangare-1576065840.html
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россия
иркутская область
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общество, россия, игорь кобзев, иркутская область

Все ответственные за рубки леса в Приангарье понесут наказание – власти

12:35 10.09.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинСклад древесины
Склад древесины - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На окраине деревни Грязнушка в Осинском районе Иркутской области обнаружен пункт приема, переработки и отгрузки древесины, куда, по оперативной информации, поступал незаконно заготовленный лес. Всего на территории предприятия находится около 7 тысяч кубометров леса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Помимо этого по соседству с предприятием расположен населенный пункт. Этот факт и нарушение правил пожарной безопасности на пункте приема ставят под угрозу жизни и здоровье местных жителей.
Лес и река - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 20:11Иркутская область
В Приангарье расследуют более тысячи дел по незаконным вырубкам леса
На проблему в ходе рабочей поездки обратил внимание врио главы региона Игорь Кобзев и поручил призвать нарушителей к ответственности.
"Каждый факт незаконной рубки и приема древесины будет рассмотрен компетентными органами, виновные понесут наказание. Наша задача – навести порядок в лесной сфере", – подчеркнул он.
В пресс-службе правительства Иркутской области добавили, что в настоящее время специалисты министерства лесного комплекса региона совместно с сотрудниками полиции проводят проверку, чтобы установить, была ли сданная на пункт приема древесина заготовлена на законных основаниях.
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ОбществоРоссияИгорь КобзевИркутская область
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