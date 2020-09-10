https://ria.ru/20200910/les-1577028101.html

Все ответственные за рубки леса в Приангарье понесут наказание – власти

На окраине деревни Грязнушка в Осинском районе Иркутской области обнаружен пункт приема, переработки и отгрузки древесины, куда, по оперативной информации,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:35

2020-09-10T12:35

2020-09-10T12:35

общество

россия

игорь кобзев

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577028870_0:80:1500:924_1400x0_80_0_0_b9556c895651058adadb1070391a3610.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости</strong>. На окраине деревни Грязнушка в Осинском районе Иркутской области обнаружен пункт приема, переработки и отгрузки древесины, куда, по оперативной информации, поступал незаконно заготовленный лес. Всего на территории предприятия находится около 7 тысяч кубометров леса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Помимо этого по соседству с предприятием расположен населенный пункт. Этот факт и нарушение правил пожарной безопасности на пункте приема ставят под угрозу жизни и здоровье местных жителей.На проблему в ходе рабочей поездки обратил внимание врио главы региона Игорь Кобзев и поручил призвать нарушителей к ответственности. "Каждый факт незаконной рубки и приема древесины будет рассмотрен компетентными органами, виновные понесут наказание. Наша задача – навести порядок в лесной сфере", – подчеркнул он.В пресс-службе правительства Иркутской области добавили, что в настоящее время специалисты министерства лесного комплекса региона совместно с сотрудниками полиции проводят проверку, чтобы установить, была ли сданная на пункт приема древесина заготовлена на законных основаниях.

https://ria.ru/20200820/priangare-1576065840.html

1

россия

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, игорь кобзев, иркутская область