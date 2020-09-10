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Страны ШОС поддерживают сохранение СВПД, заявил Лавров
Страны-участницы ШОС придерживаются единой позиции в оценке выхода США из СВПД, сегодня подтвердили приверженность этому документу, заявил в четверг глава МИД... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:12
2020-09-10T13:12
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
совет безопасности оон
евросоюз
шос
афганистан
тегеран (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Страны-участницы <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a> придерживаются единой позиции в оценке выхода <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>, сегодня подтвердили приверженность этому документу, заявил в четверг глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."У нас единая позиция по той ситуации, которая сложилась вокруг выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Мы все подтвердили приверженность этому важнейшему документу, который был единогласно одобрен <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> и должен выполняться всеми участниками", - заявил Лавров по итогам встречи глав МИД ШОС.Он также отметил, что министры обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> и сирийское урегулирование.<a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.
https://ria.ru/20200721/1574666397.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, шос, афганистан, тегеран (город), сша, в мире

Страны ШОС поддерживают сохранение СВПД, заявил Лавров

13:12 10.09.2020
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© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Страны-участницы ШОС придерживаются единой позиции в оценке выхода США из СВПД, сегодня подтвердили приверженность этому документу, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас единая позиция по той ситуации, которая сложилась вокруг выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Мы все подтвердили приверженность этому важнейшему документу, который был единогласно одобрен СБ ООН и должен выполняться всеми участниками", - заявил Лавров по итогам встречи глав МИД ШОС.
Он также отметил, что министры обсудили ситуацию в Афганистане и сирийское урегулирование.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзШОСАфганистанТегеран (город)СШАВ мире
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