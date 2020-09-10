https://ria.ru/20200910/kurs-1577031919.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на 26 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 26,27 копейки, до 89,3036 рубля, курс доллара уменьшился на 54,39 копейки - до... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:16

2020-09-10T13:16

2020-09-10T13:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 26,27 копейки, до 89,3036 рубля, курс доллара уменьшился на 54,39 копейки - до 75,5274 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 41,74 копейки, составив 81,7267 рубля.

https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика