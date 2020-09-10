https://ria.ru/20200910/kurs-1577031919.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 26 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 26,27 копейки, до 89,3036 рубля, курс доллара уменьшился на 54,39 копейки - до... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:16
2020-09-10T13:16
2020-09-10T13:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944946_0:128:3072:1856_1400x0_80_0_0_b54ee2e9cf4757a0b68edd5169a0497c.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 26,27 копейки, до 89,3036 рубля, курс доллара уменьшился на 54,39 копейки - до 75,5274 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 41,74 копейки, составив 81,7267 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944946_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_7f99bc691591b2251bdd10717bbc4007.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика