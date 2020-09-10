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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200910/kurs-1577031919.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 26 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 26,27 копейки, до 89,3036 рубля, курс доллара уменьшился на 54,39 копейки - до... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:16
2020-09-10T13:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 26,27 копейки, до 89,3036 рубля, курс доллара уменьшился на 54,39 копейки - до 75,5274 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 41,74 копейки, составив 81,7267 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 26 копеек

13:16 10.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсом евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 26,27 копейки, до 89,3036 рубля, курс доллара уменьшился на 54,39 копейки - до 75,5274 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 41,74 копейки, составив 81,7267 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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