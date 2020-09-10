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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200910/kupol-1577028835.html
В Тамбовской епархии прокомментировали падение купола храма
Упавший во время водружения купол строящегося храма в тамбовском селе не получил серьезных повреждений и будет установлен на место другим краном, сообщил РИА... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:32
2020-09-10T12:32
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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<strong>БРЯНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Упавший во время водружения купол строящегося храма в тамбовском селе не получил серьезных повреждений и будет установлен на место другим краном, сообщил РИА Новости протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовской епархии.Инцидент произошел в среду в селе Беломестная Криуша. Во время водружения купола на строящийся храм в честь архангела Михаила не выдержала стрела строительного крана, и трехтонный купол упал с примерно 10-метровой высоты.Как пояснили РИА Новости в епархии, происшествие не связано с сильным ветром или другими неблагоприятными погодными условиями, вероятно, строительная бригада не учла недостаточную грузоподъемность крана."Основание стрелы оказалось "худым", трос лопнул, купол упал с высоты. Как к этому относиться? Это невольное человеческое небрежение, но дело поправимое. Нужен новый кран, и купол будет водружен на место", - сказал Груданов.Он пояснил, что серьезных разрушений купола нет, и служители церкви вместе со строителями на месте справятся с этой ситуацией. Дата повторной установки купола пока не известна.
https://realty.ria.ru/20200831/khram-mchs-1576526882.html
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новости - религия и мировоззрение

В Тамбовской епархии прокомментировали падение купола храма

12:32 10.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУстановка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде
Установка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 10 сен – РИА Новости. Упавший во время водружения купол строящегося храма в тамбовском селе не получил серьезных повреждений и будет установлен на место другим краном, сообщил РИА Новости протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовской епархии.
Инцидент произошел в среду в селе Беломестная Криуша. Во время водружения купола на строящийся храм в честь архангела Михаила не выдержала стрела строительного крана, и трехтонный купол упал с примерно 10-метровой высоты.
Как пояснили РИА Новости в епархии, происшествие не связано с сильным ветром или другими неблагоприятными погодными условиями, вероятно, строительная бригада не учла недостаточную грузоподъемность крана.
Главный храм МЧС России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Главный храм МЧС России в Москве достроят в октябре
"Основание стрелы оказалось "худым", трос лопнул, купол упал с высоты. Как к этому относиться? Это невольное человеческое небрежение, но дело поправимое. Нужен новый кран, и купол будет водружен на место", - сказал Груданов.
Он пояснил, что серьезных разрушений купола нет, и служители церкви вместе со строителями на месте справятся с этой ситуацией. Дата повторной установки купола пока не известна.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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