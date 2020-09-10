https://ria.ru/20200910/kuban-1577053376.html
На Кубани готовность индустриального парка "Достояние"превышает 40%
Строительная готовность индустриального парка "Достояние" в Кавказском районе, старт которому был дан в октябре 2019 года, превышает 40%, сообщает администрация РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:15
2020-09-10T17:15
2020-09-10T17:20
краснодарский край
кавказский район
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости.</strong> Строительная готовность индустриального парка "Достояние" в <a href="http://ria.ru/location_Kavkazskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кавказском районе</a>, старт которому был дан в октябре 2019 года, превышает 40%, сообщает администрация <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>."Достояние" – это первый промпарк в ЮФО, который возводят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В сентябре этого года его внесли в федеральный реестр индустриальных парков и управляющих компаний Министерства промышленности и торговли РФ.Как уточняют краевые власти, промпарк будет строиться в два этапа. Сейчас реализуется первый.Работы ведутся на семи объектах из пятнадцати и завершатся до конца 2020 года – в положенный срок, добавили в ведомстве.На территории "Достояния" будут производить пищевую и целлюлозно-бумажную продукцию. По условиям нацпроекта, резидентами в первую очередь станут предприятия малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20200910/kuban-1577047072.html
кавказский район
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кавказский район, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости.
Строительная готовность индустриального парка "Достояние" в Кавказском районе
, старт которому был дан в октябре 2019 года, превышает 40%, сообщает администрация Краснодарского края
.
"Строительная готовность индустриального парка "Достояние" в Кавказском районе превышает 40%... Работы в Кропоткине ведутся с конца октября 2019 года – тогда старт строительству индустриального парка дал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
"Достояние" – это первый промпарк в ЮФО, который возводят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В сентябре этого года его внесли в федеральный реестр индустриальных парков и управляющих компаний Министерства промышленности и торговли РФ.
Как уточняют краевые власти, промпарк будет строиться в два этапа. Сейчас реализуется первый.
Работы ведутся на семи объектах из пятнадцати и завершатся до конца 2020 года – в положенный срок, добавили в ведомстве.
"Проект позволит в ближайшее время создать условия для развития новых производств в городе Кропоткин. Это дополнительный импульс к развитию Кавказского района и всего края в целом. Появятся новые рабочие места, бюджет края будет регулярно пополняться налоговыми поступлениями от резидентов промпарка", – цитирует ведомство главу департамента промышленной политики края Ивана Куликова.
На территории "Достояния" будут производить пищевую и целлюлозно-бумажную продукцию. По условиям нацпроекта, резидентами в первую очередь станут предприятия малого и среднего бизнеса.