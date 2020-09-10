https://ria.ru/20200910/kuban-1577053376.html

На Кубани готовность индустриального парка "Достояние"превышает 40%

Строительная готовность индустриального парка "Достояние" в Кавказском районе, старт которому был дан в октябре 2019 года, превышает 40%, сообщает администрация РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:15

2020-09-10T17:15

2020-09-10T17:20

краснодарский край

кавказский район

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости.</strong> Строительная готовность индустриального парка "Достояние" в <a href="http://ria.ru/location_Kavkazskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кавказском районе</a>, старт которому был дан в октябре 2019 года, превышает 40%, сообщает администрация <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>."Достояние" – это первый промпарк в ЮФО, который возводят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В сентябре этого года его внесли в федеральный реестр индустриальных парков и управляющих компаний Министерства промышленности и торговли РФ.Как уточняют краевые власти, промпарк будет строиться в два этапа. Сейчас реализуется первый.Работы ведутся на семи объектах из пятнадцати и завершатся до конца 2020 года – в положенный срок, добавили в ведомстве.На территории "Достояния" будут производить пищевую и целлюлозно-бумажную продукцию. По условиям нацпроекта, резидентами в первую очередь станут предприятия малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20200910/kuban-1577047072.html

кавказский район

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кавказский район, краснодарский край, экономика