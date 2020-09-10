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https://ria.ru/20200910/krym-1577018494.html
В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов
Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, существует только в больном воображении инициаторов этого решения, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:35
2020-09-10T14:45
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Заочный арест <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> 65 российских самолетов, летавших в Крым, существует только в больном воображении инициаторов этого решения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> при президенте России Александр Молохов.Ранее пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым."Арест 65 российских самолетов — очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической "прокуратуры Автономной Республики Крым", — сказал Молохов.По его мнению, подобные решения принимаются киевской властью от бессилия."Самолеты как летали в Крым, так и будут летать", — подчеркнул Молохов.
https://ria.ru/20200908/krym-1576937334.html
А почему Украина не арестовала поезда, личные автомобили с водителями, автобусы, птиц, летающих из Украины в Крым, рыбу, плавающую из украинской акватории в крымскую акваторию...комаров....какое огромное количество идей....Украина, ау...и не надо благодарности...))
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А что тут комментировать. Лавров всё сказал уже давно всего двумя словами.
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республика крым
украина
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60
республика крым, украина, в мире

В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов

09:35 10.09.2020 (обновлено: 14:45 10.09.2020)
22468
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "Россия" в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, существует только в больном воображении инициаторов этого решения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.
Ранее пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.
"Арест 65 российских самолетов — очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической "прокуратуры Автономной Республики Крым", — сказал Молохов.
По его мнению, подобные решения принимаются киевской властью от бессилия.
"Самолеты как летали в Крым, так и будут летать", — подчеркнул Молохов.
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358534029
Обсудить 27
Республика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А почему Украина не арестовала поезда, личные автомобили с водителями, автобусы, птиц, летающих из Украины в Крым, рыбу, плавающую из украинской акватории в крымскую акваторию...комаров....какое огромное количество идей....Украина, ау...и не надо благодарности...))
10 сентября, 10:22
Ka TanaKa Tana
88530003
А что тут комментировать. Лавров всё сказал уже давно всего двумя словами.
10 сентября, 09:42
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
7540001
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