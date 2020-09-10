https://ria.ru/20200910/krym-1577018494.html

В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов

Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, существует только в больном воображении инициаторов этого решения, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:35

2020-09-10T09:35

2020-09-10T14:45

республика крым

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Заочный арест <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> 65 российских самолетов, летавших в Крым, существует только в больном воображении инициаторов этого решения, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> при президенте России Александр Молохов.Ранее пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым."Арест 65 российских самолетов — очередной политический блеф, так как существует только в больном воображении украинских руководителей мифической "прокуратуры Автономной Республики Крым", — сказал Молохов.По его мнению, подобные решения принимаются киевской властью от бессилия."Самолеты как летали в Крым, так и будут летать", — подчеркнул Молохов.

https://ria.ru/20200908/krym-1576937334.html

Ka Tana А почему Украина не арестовала поезда, личные автомобили с водителями, автобусы, птиц, летающих из Украины в Крым, рыбу, плавающую из украинской акватории в крымскую акваторию...комаров....какое огромное количество идей....Украина, ау...и не надо благодарности...)) 144

Чипалина Лукин А что тут комментировать. Лавров всё сказал уже давно всего двумя словами. 80

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республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, украина, в мире