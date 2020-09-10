https://ria.ru/20200910/kredity-1577021618.html
В Центробанке оценили ситуацию с качеством кредитов
Ситуация с качеством кредитов развивается спокойно, накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть возможные потери, заявила первый зампред Банка России Ксения... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:55
2020-09-10T10:55
2020-09-10T10:55
ксения юдаева
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с качеством кредитов развивается спокойно, накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть возможные потери, заявила первый зампред Банка России <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_JUdaeva/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Юдаева</a>, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией."На настоящий момент ситуация с кредитным качеством развивается сравнительно спокойно. Я бы выделила два этапа. Первый – этап реструктуризации, его мы практически прошли. В августе количество обращений за реструктуризацией кредитов от населения было практически в три раза меньше, чем в мае, по МСП – в 14 раз меньше, по крупным компаниям – так же в три раза", - сказала она.Второй – этап работы с реструктурированными кредитами, продолжила Юдаева. Очевидно, что не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение, и банкам необходимо своевременно признавать потери по таким кредитам."Накопленных макропруденциальных буферов, а также общего запаса капитала банков - 5,9 триллиона рублей, будет достаточно, чтобы абсорбировать возможные потери по кредитам и продолжить кредитовать экономику. Но это, конечно, задача банков, правильно организовать эти процессы", - добавила первый зампред.
https://ria.ru/20200904/kredit-1576717018.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения юдаева, экономика
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Ситуация с качеством кредитов развивается спокойно, накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть возможные потери, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева
, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией.
"На настоящий момент ситуация с кредитным качеством развивается сравнительно спокойно. Я бы выделила два этапа. Первый – этап реструктуризации, его мы практически прошли. В августе количество обращений за реструктуризацией кредитов от населения было практически в три раза меньше, чем в мае, по МСП – в 14 раз меньше, по крупным компаниям – так же в три раза", - сказала она.
Второй – этап работы с реструктурированными кредитами, продолжила Юдаева. Очевидно, что не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение, и банкам необходимо своевременно признавать потери по таким кредитам.
"Накопленных макропруденциальных буферов, а также общего запаса капитала банков - 5,9 триллиона рублей, будет достаточно, чтобы абсорбировать возможные потери по кредитам и продолжить кредитовать экономику. Но это, конечно, задача банков, правильно организовать эти процессы", - добавила первый зампред.