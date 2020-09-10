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В Центробанке оценили ситуацию с качеством кредитов
Ситуация с качеством кредитов развивается спокойно, накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть возможные потери, заявила первый зампред Банка России Ксения... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:55
2020-09-10T10:55
ксения юдаева
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с качеством кредитов развивается спокойно, накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть возможные потери, заявила первый зампред Банка России <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_JUdaeva/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Юдаева</a>, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией."На настоящий момент ситуация с кредитным качеством развивается сравнительно спокойно. Я бы выделила два этапа. Первый – этап реструктуризации, его мы практически прошли. В августе количество обращений за реструктуризацией кредитов от населения было практически в три раза меньше, чем в мае, по МСП – в 14 раз меньше, по крупным компаниям – так же в три раза", - сказала она.Второй – этап работы с реструктурированными кредитами, продолжила Юдаева. Очевидно, что не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение, и банкам необходимо своевременно признавать потери по таким кредитам."Накопленных макропруденциальных буферов, а также общего запаса капитала банков - 5,9 триллиона рублей, будет достаточно, чтобы абсорбировать возможные потери по кредитам и продолжить кредитовать экономику. Но это, конечно, задача банков, правильно организовать эти процессы", - добавила первый зампред.
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ксения юдаева, экономика

В Центробанке оценили ситуацию с качеством кредитов

10:55 10.09.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с качеством кредитов развивается спокойно, накопленных резервов достаточно, чтобы покрыть возможные потери, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией.
"На настоящий момент ситуация с кредитным качеством развивается сравнительно спокойно. Я бы выделила два этапа. Первый – этап реструктуризации, его мы практически прошли. В августе количество обращений за реструктуризацией кредитов от населения было практически в три раза меньше, чем в мае, по МСП – в 14 раз меньше, по крупным компаниям – так же в три раза", - сказала она.
Второй – этап работы с реструктурированными кредитами, продолжила Юдаева. Очевидно, что не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение, и банкам необходимо своевременно признавать потери по таким кредитам.
"Накопленных макропруденциальных буферов, а также общего запаса капитала банков - 5,9 триллиона рублей, будет достаточно, чтобы абсорбировать возможные потери по кредитам и продолжить кредитовать экономику. Но это, конечно, задача банков, правильно организовать эти процессы", - добавила первый зампред.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Ксения ЮдаеваЭкономика
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