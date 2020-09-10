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https://ria.ru/20200910/kosmos-1577025359.html
"Союз МС-17" намерен побить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС
Российскому космическому кораблю "Союз МС-17", запуск которого намечается в октябре, предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на Международную... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:52
2020-09-10T11:52
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российскому космическому кораблю "Союз МС-17", запуск которого намечается в октябре, предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> - длительность полета составит чуть больше трех часов, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Запуск "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.Согласно данным, размещенным на сайте НАСА, запуск корабля "Союз МС-17" намечается в 8.45 мск, а его стыковка с МКС - в 11.50 мск. Таким образом, длительность полета экипажа до станции составит 3 часа 5 минут.Сейчас рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной. В 2018-2020 годах на пяти грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема.В декабре 2019 года генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> сообщил, что отправка корабля "Союз" с экипажем по сверхбыстрой схеме произойдёт "в ближайший период" и тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции "быстрее, чем лететь от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до Брюсселя".
https://ria.ru/20200902/kosmos-1576629653.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

"Союз МС-17" намерен побить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС

11:52 10.09.2020
8452
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российскому космическому кораблю "Союз МС-17", запуск которого намечается в октябре, предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на Международную космическую станцию - длительность полета составит чуть больше трех часов, сообщило НАСА.
Запуск "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
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Согласно данным, размещенным на сайте НАСА, запуск корабля "Союз МС-17" намечается в 8.45 мск, а его стыковка с МКС - в 11.50 мск. Таким образом, длительность полета экипажа до станции составит 3 часа 5 минут.
Сейчас рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.
С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной. В 2018-2020 годах на пяти грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема.
В декабре 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что отправка корабля "Союз" с экипажем по сверхбыстрой схеме произойдёт "в ближайший период" и тогда, как он выражался ранее, космонавты окажутся на станции "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".
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Обсудить 8
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
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