https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577063483.html

Во Франции выявили почти десять тысяч новых случаев коронавируса

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 9843, сообщает министерство здравоохранения страны в четверг. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:36

2020-09-10T20:36

2020-09-10T20:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки составило 9843, сообщает министерство здравоохранения страны в четверг.За неделю выявлено 48 542 заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. За последние 24 часа было зафиксировано 72 новых "кластера".В больницах находятся 5096 человек с COVID-19, 352 из них были госпитализированы за последние 24 часа. В реанимации – 615 пациентов (54 человека поступили в реанимацию за последние сутки).Число скончавших от коронавируса во Франции составило 30 813 человек.Всего с момента начала эпидемии были госпитализированы более 114,5 тысячи человек. Свыше 88,7 тысячи человек после выздоровления вернулись домой. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире