Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577063483.html
Во Франции выявили почти десять тысяч новых случаев коронавируса
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 9843, сообщает министерство здравоохранения страны в четверг. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:36
2020-09-10T20:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_5be59162471e6594e14c62645a352312.jpg
<strong>ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки составило 9843, сообщает министерство здравоохранения страны в четверг.За неделю выявлено 48 542 заболевших <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. За последние 24 часа было зафиксировано 72 новых "кластера".В больницах находятся 5096 человек с COVID-19, 352 из них были госпитализированы за последние 24 часа. В реанимации – 615 пациентов (54 человека поступили в реанимацию за последние сутки).Число скончавших от коронавируса во Франции составило 30 813 человек.Всего с момента начала эпидемии были госпитализированы более 114,5 тысячи человек. Свыше 88,7 тысячи человек после выздоровления вернулись домой. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_108b6d459d1c55fbd845e90692f8bf87.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции выявили почти десять тысяч новых случаев коронавируса

20:36 10.09.2020
1350
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 9843, сообщает министерство здравоохранения страны в четверг.
За неделю выявлено 48 542 заболевших COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 72 новых "кластера".
В больницах находятся 5096 человек с COVID-19, 352 из них были госпитализированы за последние 24 часа. В реанимации – 615 пациентов (54 человека поступили в реанимацию за последние сутки).
Число скончавших от коронавируса во Франции составило 30 813 человек.
Всего с момента начала эпидемии были госпитализированы более 114,5 тысячи человек. Свыше 88,7 тысячи человек после выздоровления вернулись домой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
15241213
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о попытках ВСУ спровоцировать природный пожар
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с белорусской оппозицией
Капсулы лекарства Триазавирин в лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ
В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Помпео прокомментировал введение новых санкций против россиян
Актёр Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
В ОНК заявили, что не навязывали Ефремову слова о "подставе" Пашаева
ОМОН задерживает участников акции оппозиции на площади Независимости в Минске
В Минске начались задержания протестующих
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы
Задержание участниц акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой
В ООН обеспокоены сообщениями о задержаниях оппозиции в Белоруссии
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Минздрав рассказал, когда начнется широкая вакцинация от коронавируса
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Вучич назвал закупку Сербией СПГ вместо газа из России бессмысленной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Лента новостейМолния