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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577061760.html
В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Греции за минувшие сутки выявлены 372 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 164 - связанные с уже известными случаями заболевания, а также у... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:40
2020-09-10T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
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<strong>АФИНЫ, 10 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> за минувшие сутки выявлены 372 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 164 - связанные с уже известными случаями заболевания, а также у 21 туриста при въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.Это рекордное количество заболевших с начала пандемии.Общее число заразившихся возросло до 12 452.За минувшие сутки четыре человека умерли от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 297 человек.В отделениях интенсивной терапии интубированы 49 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 167 человек, говорится в сообщении.В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577015465.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса

19:40 10.09.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 10 сен - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 372 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе 164 - связанные с уже известными случаями заболевания, а также у 21 туриста при въезде в страну, сообщила в четверг национальная организация общественного здравоохранения.
Это рекордное количество заболевших с начала пандемии.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 06:54Распространение нового коронавируса
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Общее число заразившихся возросло до 12 452.
За минувшие сутки четыре человека умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 297 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 49 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 167 человек, говорится в сообщении.
В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
540906
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