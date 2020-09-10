https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577050902.html

Ракова сделала прививку от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что сделала прививку от коронавируса, при этом у нее немного болела спина и была температура 37,2. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:44

2020-09-10T16:44

2020-09-10T17:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> рассказала, что сделала прививку от коронавируса, при этом у нее немного болела спина и была температура 37,2.Она отметила, что всем своим друзьям и родственникам советует прививаться.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577045666.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество