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https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577050902.html
Ракова сделала прививку от коронавируса
Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что сделала прививку от коронавируса, при этом у нее немного болела спина и была температура 37,2. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:44
2020-09-10T17:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> рассказала, что сделала прививку от коронавируса, при этом у нее немного болела спина и была температура 37,2.Она отметила, что всем своим друзьям и родственникам советует прививаться.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество

Ракова сделала прививку от коронавируса

16:44 10.09.2020 (обновлено: 17:01 10.09.2020)
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы, Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы, Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в фотобанк
Заместитель мэра Москвы, Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что сделала прививку от коронавируса, при этом у нее немного болела спина и была температура 37,2.

"Да, я привилась. Нормальное состояние, была небольшая температура - 37,2 - и немного болела спина. В общем ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа", - сказала Ракова в эфире "России 24".

Она отметила, что всем своим друзьям и родственникам советует прививаться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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