https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577030976.html

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

Правительство России в четверг выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса, и 35 миллиардов... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:04

2020-09-10T13:04

2020-09-10T18:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России в четверг выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса, и 35 миллиардов рублей - на поддержку граждан, потерявших работу, <a href="http://government.ru/news/40374/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.На заседании кабмина в четверг он заявил, что ситуация на рынке труда остаётся в зоне постоянного внимания правительства. Всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты, добавил Мишустин."Дополнительную поддержку мы обеспечили тем, кто потерял работу из-за коронавируса, это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована. Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 миллиардов рублей", - сообщил глава кабмина.Он уточнил, что эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны. "Люди оказались в непростом положении, необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно", - подчеркнул Мишустин.Кроме того, кабмин на своём заседании рассмотрит вопрос финансирования доплат соцработникам, борющимся с COVID-19. "Сегодня на продление стимулирующих выплат работникам социальных учреждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, дополнительно выделим почти 2 миллиарда рублей", - сообщил Мишустин.Эти люди, уточнил он, заботятся о тех, кто постоянно проживает в домах престарелых, интернатах для инвалидов, других социальных организациях, и помогают сдерживать распространение коронавирусной инфекции."Это большой труд, за который мы им благодарны. Важно контролировать, чтобы все они вовремя получали положенные им средства", - подчеркнул глава правительства. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф