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В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным
Правительство России в четверг выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса, и 35 миллиардов... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:04
2020-09-10T18:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России в четверг выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса, и 35 миллиардов рублей - на поддержку граждан, потерявших работу, <a href="http://government.ru/news/40374/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщил</a> премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.На заседании кабмина в четверг он заявил, что ситуация на рынке труда остаётся в зоне постоянного внимания правительства. Всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты, добавил Мишустин."Дополнительную поддержку мы обеспечили тем, кто потерял работу из-за коронавируса, это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована. Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 миллиардов рублей", - сообщил глава кабмина.Он уточнил, что эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны. "Люди оказались в непростом положении, необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно", - подчеркнул Мишустин.Кроме того, кабмин на своём заседании рассмотрит вопрос финансирования доплат соцработникам, борющимся с COVID-19. "Сегодня на продление стимулирующих выплат работникам социальных учреждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, дополнительно выделим почти 2 миллиарда рублей", - сообщил Мишустин.Эти люди, уточнил он, заботятся о тех, кто постоянно проживает в домах престарелых, интернатах для инвалидов, других социальных организациях, и помогают сдерживать распространение коронавирусной инфекции."Это большой труд, за который мы им благодарны. Важно контролировать, чтобы все они вовремя получали положенные им средства", - подчеркнул глава правительства. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф

В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным

13:04 10.09.2020 (обновлено: 18:27 10.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство России в четверг выделит 2 миллиарда рублей на продление выплат социальным работникам, борющимся с распространением коронавируса, и 35 миллиардов рублей - на поддержку граждан, потерявших работу, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он заявил, что ситуация на рынке труда остаётся в зоне постоянного внимания правительства. Всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные выплаты, добавил Мишустин.
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"Дополнительную поддержку мы обеспечили тем, кто потерял работу из-за коронавируса, это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована. Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 миллиардов рублей", - сообщил глава кабмина.
Он уточнил, что эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны. "Люди оказались в непростом положении, необходимо, чтобы средства выплачивались им в полном объеме и регулярно", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, кабмин на своём заседании рассмотрит вопрос финансирования доплат соцработникам, борющимся с COVID-19. "Сегодня на продление стимулирующих выплат работникам социальных учреждений, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, дополнительно выделим почти 2 миллиарда рублей", - сообщил Мишустин.
Эти люди, уточнил он, заботятся о тех, кто постоянно проживает в домах престарелых, интернатах для инвалидов, других социальных организациях, и помогают сдерживать распространение коронавирусной инфекции.
"Это большой труд, за который мы им благодарны. Важно контролировать, чтобы все они вовремя получали положенные им средства", - подчеркнул глава правительства.
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