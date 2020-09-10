https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577026740.html
Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на правительственном заседании заявил, что ожидаемая вторая волна коронавируса фактически началась, но ситуация... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:08
2020-09-10T12:08
2020-09-10T12:08
георгий гахария
тбилиси
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 10 сен - Новости. </strong>Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Гахария</a> на правительственном заседании заявил, что ожидаемая вторая волна коронавируса фактически началась, но ситуация контролируется властями.В Грузии 10 сентября был выявлен рекордный суточный прирост случаев коронавируса – 57 инфицированных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200908/koronavirus-1576949182.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий гахария, тбилиси, грузия, в мире