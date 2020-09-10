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Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на правительственном заседании заявил, что ожидаемая вторая волна коронавируса фактически началась, но ситуация... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:08
2020-09-10T12:08
георгий гахария
тбилиси
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 10 сен - Новости. </strong>Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Гахария</a> на правительственном заседании заявил, что ожидаемая вторая волна коронавируса фактически началась, но ситуация контролируется властями.В Грузии 10 сентября был выявлен рекордный суточный прирост случаев коронавируса – 57 инфицированных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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георгий гахария, тбилиси, грузия, в мире

Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

12:08 10.09.2020
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© SputnikВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Sputnik
Вид на Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 сен - Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на правительственном заседании заявил, что ожидаемая вторая волна коронавируса фактически началась, но ситуация контролируется властями.
"Выявленные сегодня 57 случаев и вчерашние 44 напрямую указывают, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Как мы предполагали вторую волну, фактически этот процесс начинается. Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается. Главное, что нет никаких оснований паниковать, так как мы полностью контролируем ситуацию", - заявил премьер.
В Грузии 10 сентября был выявлен рекордный суточный прирост случаев коронавируса – 57 инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Георгий ГахарияТбилисиГрузияВ мире
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