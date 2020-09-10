Премьер Грузии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

"Выявленные сегодня 57 случаев и вчерашние 44 напрямую указывают, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Как мы предполагали вторую волну, фактически этот процесс начинается. Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается. Главное, что нет никаких оснований паниковать, так как мы полностью контролируем ситуацию", - заявил премьер.