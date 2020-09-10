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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020913.html
В Москве выявили 695 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 215, Московской области — 169, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:34
2020-09-10T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 695, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 215, Московской области — 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Чеченской Республике - 5, в Чукотском автономном округе и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - по 1.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество

В Москве выявили 695 новых случаев COVID-19

10:34 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 215, Московской области — 169, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 695, 2. Санкт-Петербург - 215, 3. Московская область - 169", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Чеченской Республике - 5, в Чукотском автономном округе и Севастополе - по 1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
121100
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
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