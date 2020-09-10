https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020779.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве, Подмосковье, Смоленской области, Чечне и Севастополе (0,2%), сообщили... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:33

2020-09-10T10:33

2020-09-10T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

смоленская область

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, Смоленской области, Чечне и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

московская область (подмосковье)

смоленская область

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), смоленская область, севастополь, общество