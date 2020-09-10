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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020779.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве, Подмосковье, Смоленской области, Чечне и Севастополе (0,2%), сообщили... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:33
2020-09-10T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
смоленская область
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, Смоленской области, Чечне и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), смоленская область, севастополь, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

10:33 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве, Подмосковье, Смоленской области, Чечне и Севастополе (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика, город Севастополь - 0,2%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Смоленская областьСевастопольОбщество
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