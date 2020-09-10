Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/korobka-1577018377.html
СМИ: полиция прислала семье голову их дедушки в коробке от майонеза
Аргентинская семья получила череп пропавшего дедушки по почте в коробке из-под майонеза, сообщила газета Daily Star. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:32
2020-09-10T10:24
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577017580_0:42:811:498_1400x0_80_0_0_bbb4b80cb71758a7d17faa8e7cd4c193.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Аргентинская <a href="https://ria.ru/tag_semja/" target="_blank">семья</a> получила череп пропавшего дедушки по почте в коробке из-под майонеза, сообщила газета <a href="https://www.dailystar.co.uk/" target="_blank">Daily Star</a>.Мужчина ушел из дома 10 января прошлого года. По словам семьи погибшего, ужасную посылку с головой прислала полиция после того, как нашла часть тела в мусорной свалке.Родственники мужчины возмутились таким отношением правоохранителей. Кроме того, в семье рассказали, что не могут похоронить его останки, потому что не получили свидетельства о смерти от властей.
https://ria.ru/20200902/strelba-1576640981.html
Тему сочиняли МАГИСТРЫ РИА_Новостей!
43
17
аргентина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577017580_45:0:764:539_1400x0_80_0_0_b597d069c49f1741c93e5d0f8a53fe71.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аргентина, в мире

СМИ: полиция прислала семье голову их дедушки в коробке от майонеза

09:32 10.09.2020 (обновлено: 10:24 10.09.2020)
44714
© Фото : Veronica SosaКоробка из-под майонеза, в которой находилась голова Луиса Сосе
Коробка из-под майонеза, в которой находилась голова Луиса Сосе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : Veronica Sosa
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Аргентинская семья получила череп пропавшего дедушки по почте в коробке из-под майонеза, сообщила газета Daily Star.
Мужчина ушел из дома 10 января прошлого года. По словам семьи погибшего, ужасную посылку с головой прислала полиция после того, как нашла часть тела в мусорной свалке.
Родственники мужчины возмутились таким отношением правоохранителей.

"Мы ждали и искали тебя год и восемь месяцев, а они привозят тебя вот так. Как будто ты был никем! В коробке от майонеза!" — пишет родственница погибшего.

Кроме того, в семье рассказали, что не могут похоронить его останки, потому что не получили свидетельства о смерти от властей.
Автомобиль полиции в Казани - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 17:15
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
1247473324539
Обсудить 17
АргентинаВ мире
Популярные комментарии
Тему сочиняли МАГИСТРЫ РИА_Новостей!
10 сентября, 11:56
FGFedor Grojs
17900116
Рекомендуем
Побережье Черного моря в Коктебеле
Путешественница рассказала о способах обмана туристов в Крыму
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Пара истребителей F-35A Lightning II
Появились изображения F-35, замаскированного под российский истребитель
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Открытие ветровой электростанции в Карпатах
Конец "украинского чуда": как так вышло
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Машина скорой помощи, Италия
В Италии погибла российская модель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Самый большой флаг Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Алексей Навальный
Spiegel: Навальный полностью пришел в сознание и может говорить
Пассажирский авиалайнер авиакомпании Россия в аэропорту Симферополя
В Крыму прокомментировали заочный арест Украиной российских самолетов
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Полицейский автомобиль
В Москве мужчина убил жену около торгового центра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Лента новостейМолния