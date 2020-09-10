https://ria.ru/20200910/korobka-1577018377.html

СМИ: полиция прислала семье голову их дедушки в коробке от майонеза

Аргентинская семья получила череп пропавшего дедушки по почте в коробке из-под майонеза, сообщила газета Daily Star. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:32

2020-09-10T09:32

2020-09-10T10:24

аргентина

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Аргентинская <a href="https://ria.ru/tag_semja/" target="_blank">семья</a> получила череп пропавшего дедушки по почте в коробке из-под майонеза, сообщила газета <a href="https://www.dailystar.co.uk/" target="_blank">Daily Star</a>.Мужчина ушел из дома 10 января прошлого года. По словам семьи погибшего, ужасную посылку с головой прислала полиция после того, как нашла часть тела в мусорной свалке.Родственники мужчины возмутились таким отношением правоохранителей. Кроме того, в семье рассказали, что не могут похоронить его останки, потому что не получили свидетельства о смерти от властей.

https://ria.ru/20200902/strelba-1576640981.html

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аргентина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, в мире